تعرف علي الآثار الجانبية للنوم المفرط



النوم المفرط النوم المفرط

النوم مهم للفرد لأداء أنشطته المعتادة، في حين أن سبع إلى ثماني ساعات هي ساعات النوم الموصى بها ، يميل بعض الناس إلى النوم بشكل مفرط. يمكن أن يؤدي النوم المفرط إلى العديد من المشكلات الصحية، وبالتالي ، من المهم أن تتحقق من ساعات نومك.



النوم مهم فى حياة الفرد، حيث يلعب النوم أيضًا دورًا مهمًا مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية وجميع الوظائف الرئيسية الأخرى، من المهم أن تنام ست ساعات على الأقل لأن جسمك يحتاج إلى ساعات محددة كل يوم للاسترخاء والإصلاح.



ومع ذلك ، تختلف ساعات النوم المطلوبة لكل فرد حسب العمر، على الرغم من أن الكثير من الناس يعانون من قلة النوم، إلا أن هناك فئة معينة من الناس تميل إلى الإفراط في النوم، بينما كثرة النوم يُعرف من حين لآخر أنه مفيد للجسم ، ومن المعروف أن الإفراط في النوم المستمر يؤثر على جسمك بعدة طرق. في معظم الحالات ، يكون للنوم المفرط تأثير سيئ على صحتك. لذلك ، إذا كان الفرد ينام أكثر من اللازم ، فمن المهم معرفة سبب المشكلة ومعالجتها وفقًا لذلك.

هنا ، ألقِ نظرة على بعض تأثيرات النوم الزائد وفقا لموقع "webmd" .



الصداع

يمكن أن يؤدي الإفراط في النوم أيضًا إلى الصداع. يمكن أن يكون للنوم أكثر من ساعات المعتاد تأثير على بعض النواقل العصبية مما يؤدي إلى الصداع. كما أن النوم لساعات طويلة في النهار يمكن أن يعطل نومك ليلاً والذي يمكن أن يكون سببًا للصداع.



البدانة

يمكن أن يؤدي النوم الزائد أيضًا إلى السمنة ، وبالتالي يحتاج المرء إلى توخي الحذر الشديد. النوم لأكثر من سبع إلى ثماني ساعات يمكن أن يسبب السمنة. ومع ذلك ، فإن النوم لأقل من الساعات المطلوبة يمكن أن يكون أيضًا سببًا للسمنة. لذلك ، من المهم للغاية أن تحصل على ساعات نوم منتظمة.





النوع 2 من مرض السكري

يمكن أن يؤدي النوم لأكثر من الساعات المطلوبة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، يعد الإفراط في النوم مع السمنة يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري ، وبالتالي من المهم أن تتحقق من ساعات نومك.



مرض قلبي

يمكن أن يؤدي الإفراط في النوم أيضًا إلى الإصابة بأمراض القلب. الأشخاص الذين ينامون أكثر من الساعات المطلوبة معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب. على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بين النوم الزائد وأمراض القلب ، تظهر البيانات أن الأشخاص الذين ينامون لمدة 11 ساعة كل ليلة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين ينامون لمدة سبع إلى ثماني ساعات.



الاكتئاب

في حين أن الكثير من المصابين بالاكتئاب يعانون أيضًا من الأرق ، إلا أن هناك فئة معينة من الناس تميل إلى الإفراط في النوم، يمكن أن يؤدي الإفراط في النوم إلى تفاقم الحالة ، وبالتالي من المهم مراقبة ساعات النوم، يمكنك أيضًا التحدث إلى طبيبك ويمكن أن يساعدك في تقليل ساعات النوم.

