في حادث انهيار معبد هندوسي بالهند .. 51 قتيلا وجريحا

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انهيار معبد هندوسي بالهند

راح العشرات في الهند، ضحايا حادث انهيار أرضية معبد هندوسي أمس الخميس، وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث.

وأفاد مسؤول في الشرطة، أن عمليات الإنقاذ متواصلة فيما نقل الناجون إلى المستشفى.

لقي ما لا يقل عن 35 هندوسيا حتفهم وأصيب نحو 16 آخرين الخميس، بعد انهيار أرضية معبد في الهند، حسبما أفاد مسؤول بالحكومة المحلية. وسقط الضحايا في بئر محاطة بسلالم تستخدم في الطقوس الدينية عندما انهارت أرضية المعبد التي تغطيها تحت ثقل الحضور.

وقال مسؤول كبير بالحكومة المحلية لوكالة رويترز للأنباء: "أنقذنا 18 شخصا، وعثر على 35 قتلى بينما أصيب 16 آخرون".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 75 على الأقل من أفراد الجيش وفرق الإنقاذ عملوا على مدار اليوم لإزالة الركام، مستخدمين الحبال والسلالم لانتشال من سقطوا في البئر، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء اليوم الجمعة.



وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون مسعفين يستعينون بحبال وسلالم للوصول إلى الأشخاص العالقين في البئر.


وكانت معابد الهند تعج الخميس بالوافدين لمناسبة عيد رام نافامي، في ذكرى ميلاد الالهة الهندوسية راما.

المصدر: رويترز

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