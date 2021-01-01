في حادث انهيار معبد هندوسي بالهند .. 51 قتيلا وجريحا

راح العشرات في الهند، ضحايا حادث انهيار أرضية معبد هندوسي أمس الخميس، وفتحت السلطات المحلية تحقيقا في الحادث.
وأفاد مسؤول في الشرطة، أن عمليات الإنقاذ متواصلة فيما نقل الناجون إلى المستشفى.
لقي ما لا يقل عن 35 هندوسيا حتفهم وأصيب نحو 16 آخرين الخميس، بعد انهيار أرضية معبد في الهند، حسبما أفاد مسؤول بالحكومة المحلية. وسقط الضحايا في بئر محاطة بسلالم تستخدم في الطقوس الدينية عندما انهارت أرضية المعبد التي تغطيها تحت ثقل الحضور.
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