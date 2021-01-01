سهلة وبسيطة .. طريقة عمل الكنافة بالمانجو مثل المحلات

إذا كنتي تودين تقديم حلويات في المنزل وغير مكلفة نقدم ليكي اليوم، طريقة عمل الكنافة بالمانجو مثل المحلات.
المقادير :
كنافة
شربات
سكر
قطع من المانجو
كريم شانطيه
قشطه
جيلى مانجو
الخطوات:
خلط الكنافة مع السكر أو الشربات والسمن .
بعد خلط الكنافة نفردها فى صينية الفرن
ونخبزها لمدة تتراوح من15 -25 دقيقة
بعد خبزها وتصبح هشه قوم بتكسيرها لقطع
وضع طبقة واحدة فى وعاء زجاجى واضغط عليها
اسكب على الطبقة التى وضعتها فى الوعاء بعض من عصير المانجو..
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