سهلة وبسيطة .. طريقة عمل الكنافة بالمانجو مثل المحلات



الكنافة بالمانجو الكنافة بالمانجو

إذا كنتي تودين تقديم حلويات في المنزل وغير مكلفة نقدم ليكي اليوم، طريقة عمل الكنافة بالمانجو مثل المحلات.



المقادير :

كنافة

شربات

سكر

قطع من المانجو

كريم شانطيه

قشطه

جيلى مانجو



الخطوات:

خلط الكنافة مع السكر أو الشربات والسمن .

بعد خلط الكنافة نفردها فى صينية الفرن

ونخبزها لمدة تتراوح من15 -25 دقيقة

بعد خبزها وتصبح هشه قوم بتكسيرها لقطع

وضع طبقة واحدة فى وعاء زجاجى واضغط عليها

اسكب على الطبقة التى وضعتها فى الوعاء بعض من عصير المانجو..