سهلة وبسيطة .. طريقة عمل الكنافة بالمانجو مثل المحلات

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صورة الخبر: الكنافة بالمانجو
الكنافة بالمانجو

إذا كنتي تودين تقديم حلويات في المنزل وغير مكلفة نقدم ليكي اليوم، طريقة عمل الكنافة بالمانجو مثل المحلات.

المقادير :
كنافة
شربات
سكر
قطع من المانجو
كريم شانطيه
قشطه
جيلى مانجو

الخطوات:
خلط الكنافة مع السكر أو الشربات والسمن .
بعد خلط الكنافة نفردها فى صينية الفرن
ونخبزها لمدة تتراوح من15 -25 دقيقة
بعد خبزها وتصبح هشه قوم بتكسيرها لقطع
وضع طبقة واحدة فى وعاء زجاجى واضغط عليها
اسكب على الطبقة التى وضعتها فى الوعاء بعض من عصير المانجو..

المصدر: elbalad

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