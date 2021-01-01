بسبب تقلب الجو .. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع المقبل l فيديو



الأرصاد تحذر المواطنين الأرصاد تحذر المواطنين

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الجمعة، وكشفت القناة أن هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن طقس اليوم الجمعة مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، وبارد ليلا على جميع المحافظات.



وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية فى هذه الفترة، مؤكدة أن اليوم الواحد يشهد تقلبات جوية، وهذه الفترة تسمى بـ فترة المرض، ولذلك على الجميع توخى الحذر.





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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد ستستمر في انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع، الذى سيشهد ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة.درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:العظمى الصغرىالقاهرة 21 - 12الإسكندرية 20 - 13مطروح 18 - 13بور سعيد 19 - 14الإسماعيلية 22 - 12السويس 21 - 12العريش 20 - 12طابا 20 - 14شرم الشيخ 23 - 16الغردقة 23 - 15أسوان 25 - 15الأقصر 24 - 14الوادي الجديد 23 12