بسبب تقلب الجو .. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع المقبل l فيديو

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الجمعة، وكشفت القناة أن هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن طقس اليوم الجمعة مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، وبارد ليلا على جميع المحافظات.
وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية فى هذه الفترة، مؤكدة أن اليوم الواحد يشهد تقلبات جوية، وهذه الفترة تسمى بـ فترة المرض، ولذلك على الجميع توخى الحذر.
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