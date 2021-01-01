تقارير بالصحف الأسبانية l تكشف حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح



محمد صلاح محمد صلاح

محمد صلاح يعد أشهر لاعبي منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي والوطن العربي أيضًا، وما بين الحين والآخر تتصارع الأندية الرياضية في معظم دوريات العالم لكرة القدم على التعاقد معه، وذلك بسبب شهرتة الواسعة والنجاح الذي حققة بالدوري الإنجليزي.



حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

يستعد نادي برشلونة الأسباني لبيع عدد من الاعبين الغير مرغوب بهم في صفوف الفريق الأول، ومن ضمن هؤلاء اللاعبين هو أنسو فاتي، الذي سيحقق بيعة ثفقة كبيرة للنادي تجلب له الكثير من الأموال في حال بيعه.



وأكدت تقارير بالصحف الأسبانية أن نادي برشلونة يبحث عن صفقات هجومية جديدة للفريق، وأرتبط أسم الاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول بتلك الترشيحات وبقوة شديدة.

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وأعلن الراديو الكتالوني أيضًا، أن برشلونة يبحث بجدية فرص التعاقد مع اللاعب محمد صلاح وهو الأسم الأول في المرشحين، والاعب سون هيونج مين جناح توتنهام ولويس دياز لاعب ليفربول.ولا سيما أن نادي برشلونة يرغب في ضم لاعب جديد يصنع فرقًا في صفوف الفريق، ويعزز مركز الجناح أمام المنافسين، ويلعب على اليسار أيضًا، ويمتاز بشكل متوازن في المهارة الفردية، ويمتلك اللاعب محمد صلاح كل هذه المقومات التي تجعله يتربع قائمة المرشحين.لذلك يهتم نادي برشلونة بالنجوم الثلاثة المرشحين، بالرغم من الظروف المادية التي يمر بها النادي، والتي لا تسمح له بإنفاق الكثير على اللاعبين بسبب لوائح الليجا وسقف الرواتب، ومع مواجهة البارسا لضغوط لتخفيض 300 مليون يورو من ميزانية رواتبهم.محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربولأصبح اللاعب محمد صلاح الهداف التاريخي لنادي ليفربول بعد أن أحزر هدفين بشباك نادي مانشستر يونايتد في الأسبوع 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.وبذلك، رفع محمد صلاح رصيده إلى 129 هدفا في الدوري مع ليفربول، وتقدم وقتها بهدف واحد على روبي فاولر، ليصبح صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول.ويذكر أيضًا أن محمد صلاح هو أول لاعب من نادي ليفربول يسجل في 6 مباريات متتالية في جميع المسابقاات أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأصبح أيضًا أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف ضد مان يونايتد في البريمرليغ، بعد تييري هنري "8" وسيرجيو أغويرو "8".