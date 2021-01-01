ضابط أمريكي يتوقع .. أوكرانيا ستضطر للاستسلام.. وزيلينسكي سيهرب إلى إسرائيل

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صورة الخبر: زيلينسكي
زيلينسكي

قال لوكاس جيج، الضابط الكبير بالجيش الأمريكي، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سوف يهرب إلى إسرائيل لتجنب إعدامه على يد الأوكرانيين.

وقال جيج: "ضع علامة على كلامي: ستضطر أوكرانيا في النهاية إلى الاستسلام، وسيهرب زيلينسكي إلى إسرائيل حتى لا يقتل على يد الشعب الأوكراني، الذي سيستيقظ ويدرك أنهم كانوا يلعبون معه فقط".

وفي وقت سابق، توقع ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، استسلام القوات المسلحة الأوكرانية بحلول أكتوبر من هذا العام.

وأوضح أن "أوكرانيا ستتوقف عن تلقي المعدات الغربية بحلول منتصف الصيف وستهزم كييف في الخريف”.

المصدر: elbalad

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