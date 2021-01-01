مفاجأة صادمة في قضية دونالد ترامب



دونالد ترامب دونالد ترامب

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن مدعي عام مانهاتن، ألفين براج، يحقق في شراء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صمت امرأة ثانية كان على علاقة معها.



وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن المرأة التي يحقق بشأن علاقتها مع ترامب، هي عارضة أزياء تدعى كارين ماكدوجال.



وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن “مدعي عام مانهاتن، ألفين براج، يشتبه بأن علاقة ترامب مع عارضة الأزياء دامت 10 أشهر”.

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وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن هيئة المحلفين الخاصة بقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن تجتمع قبل إجازات عيد الفصح.وقال مصدر في إدارة المحكمة لشبكة "سي إن إن"، إن هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن التي تنظر في قضية ترامب الخاصة بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية سابقة، من المقرر حاليًا أن توقف عملها، وتستأنف العمل في وقت لاحق من إبريل.وليس من الواضح ما إذا كانت هيئة المحلفين الكبرى ستستمع إلى قضية ترامب مرة أخرى قبل 5 أبريل.وإذا لم تستمع هيئة المحلفين إلى القضية مرة أخرى لعدة أسابيع، فسوف تتوقف مؤقتًا، مما قد يؤخر توجيه أي اتهامات محتملة ضد ترامب.وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن هيئة المحلفين الكبرى، التي تجتمع سراً، تجتمع في فترات غير منتظمة ينظمها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، وقد استمعت إلى شهادات العديد من المتورطين في القضية، والتي وقعت قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.