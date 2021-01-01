حتى 15 ابريل .. مد فترة التقديم الإلكتروني في المدارس الرسمية الدولية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرا سارا لجميع اولياء الامور الراغبين للتقديم لأبنائهم في المدارس الرسمية الدولية بالعام الدراسي القادم .



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة التقديم الالكتروني في المدارس الرسمية الدولية حتى السبت الموافق 15 ابريل 2023 .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرار مد فترة التقديم الالكتروني في المدارس الرسمية الدولية حتى السبت الموافق 15 ابريل 2023 ، جاء نظرا للاقبال الشديد على التقديم للمستوى الاول رياض الاطفال بالعام الدراسي الجديد

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ويمكن لمن يهمه الأمر الآن التقديم التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023 من خلال الخطوات التالية:الدخول على شروط الإلتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.ملء البيانات المطلوبة.