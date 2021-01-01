حتى 15 ابريل .. مد فترة التقديم الإلكتروني في المدارس الرسمية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرا سارا لجميع اولياء الامور الراغبين للتقديم لأبنائهم في المدارس الرسمية الدولية بالعام الدراسي القادم .
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة التقديم الالكتروني في المدارس الرسمية الدولية حتى السبت الموافق 15 ابريل 2023 .
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرار مد فترة التقديم الالكتروني في المدارس الرسمية الدولية حتى السبت الموافق 15 ابريل 2023 ، جاء نظرا للاقبال الشديد على التقديم للمستوى الاول رياض الاطفال بالعام الدراسي الجديد
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