حتى 15 ابريل .. مد فترة التقديم الإلكتروني في المدارس الرسمية الدولية

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صورة الخبر: المدارس الرسمية الدولية
المدارس الرسمية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرا سارا لجميع اولياء الامور الراغبين للتقديم لأبنائهم في المدارس الرسمية الدولية بالعام الدراسي القادم .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة التقديم الالكتروني في المدارس الرسمية الدولية حتى السبت الموافق 15 ابريل 2023 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرار مد فترة التقديم الالكتروني في المدارس الرسمية الدولية حتى السبت الموافق 15 ابريل 2023 ، جاء نظرا للاقبال الشديد على التقديم للمستوى الاول رياض الاطفال بالعام الدراسي الجديد

ويمكن لمن يهمه الأمر الآن التقديم التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023 من خلال الخطوات التالية:

الدخول على شروط الإلتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.
الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.
ملء البيانات المطلوبة.

المصدر: elbalad

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