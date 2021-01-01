دراسة: نوع من الفاكهة يحسن مناعة جسمك

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يعد التوت من الفاكهة التي تحتوي على مضادات أكسدة، تعزز من مناعة الجسم، وتساعد المستويات المتزايدة من مضادات الأكسدة جسمك في معالجة بعض الأمراض، وذلك وفقا لما نشره موقع everydayhealth.



أوضحت إحدى الدراسات الحديثة أن التوت عندما يصل إلى مرحلة النضج تزيد مستويات مضادات الأكسدة أربعة أضعاف، مما يترتب عليه تحسين مناعة الجسم.ومن جانبها أشارت الدكتورة تاي إيبيتوي، اختصاصية التغذية بلندن، أن مضادات الأكسدة التي تتواجد داخل التوت تسمى الأنثوسيانين، وتوجد هذه مضادات الاكسدة في أنواع التوت الأخرى الداكنة أو الحمراء أو البنفسجية، وكلما كانت الفاكهة أغمق، زادت نسبة مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.



وقالت اخصائية التغذية إن مضادات الأكسدة تساعد على محاربة الجذور الحرة، وهي مواد ضارة في الجسم يمكن أن تسبب أمراضا، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.



فوائد صحية لتناول التوت

1. التوت يعزز وظائف العقل لاحتوائه علي مادة أنثوسيانيدينز

2. يساهم في الحد من الإصابة بخطر السكري



3. يقي من الاصابة بمرض باركنسون لاحتوائه علي الفلافونويد

4. يقلل من الالتهابات ويقلل من الإصابة بأمراض القلب

5. قد يساعدك التوت في الحفاظ على الوزن



6. يحسن مستويات ضغط الدم

7. يساهم في مكافحة السرطان

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8. يعزز صحة الأمعاء نتيجة وجود مادة بداخله بالبريبايوتيك9. يساعد التوت في مكافحة التهابات المسالك البولية