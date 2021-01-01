نوع من الفيتامينات يحمي من الإصابة بالعمى .. تعرف عليها

أوميغا 3 هو نوع من الأحماض الدهنية - تسمى أحماض أوميغا 3 بالأحماض الدهنية الأساسية لأن الأشخاص يحتاجونها ولكن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاجها، بدلاً من ذلك ، يتم استهلاك الأحماض الدهنية الأساسية من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية.
قد يبدو الأمر غريباً ، لكن الدهون مهمة لصحتك، بدون الدهون ، لا يمكن لجسمك أن يعمل بشكل صحيح.
تحتاج الخلايا والعضلات والأعصاب والأعضاء إلى الأحماض الدهنية لتعمل بشكل صحيح.
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