نوع من الفيتامينات يحمي من الإصابة بالعمى .. تعرف عليها

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صورة الخبر: أوميغا 3
أوميغا 3

أوميغا 3 هو نوع من الأحماض الدهنية - تسمى أحماض أوميغا 3 بالأحماض الدهنية الأساسية لأن الأشخاص يحتاجونها ولكن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاجها، بدلاً من ذلك ، يتم استهلاك الأحماض الدهنية الأساسية من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية.

قد يبدو الأمر غريباً ، لكن الدهون مهمة لصحتك، بدون الدهون ، لا يمكن لجسمك أن يعمل بشكل صحيح.

تحتاج الخلايا والعضلات والأعصاب والأعضاء إلى الأحماض الدهنية لتعمل بشكل صحيح.

تعتمد المركبات الشبيهة بالهرمونات التي تساعد في تنظيم ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتخثر الدم أيضًا على الأحماض الدهنية.

بدون "الدهون الجيدة" مثل أوميغا 3 في نظامك الغذائي ، قد تتأثر صحة عينك أيضًا.

أوميغا 3 وأوميغا 6 كلاهما من الأحماض الدهنية الأساسية، ومع ذلك ، تشير الدراسات إلى أن أوميغا 3 قد تقدم أكبر فائدة لعينيك، كما إنه قد يكون مفتاح علاج فقدان البصر الناتج عن مضاعفات السكري والزهايمر.

المصدر

المصدر: allaboutvision

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