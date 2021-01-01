وصفة لعلاج التهاب القولون والانتفاخ بعد الإفطار

يعاني الكثير في رمضان من التهاب القولون والانتفاخ والذي يتسبب في مشاكل سوء الهضم.
وهناك بعض الوصفات الطبيعية والمشروبات المهمة ، حيث إن الكثير من الأشخاص يعانون من مشاكل القولون وانتفاخ البطن والغازات ما يسبب آلاما في البطن وضغطا على الصدر الأمر الذي يسبب نوعا من الخنقة وألما في الأكتاف وعدة مناطق أخرى من الجسم. ولكن يتبع الهنود وصفة طبيعية من الاعشاب بدلا من الأدوية.. وإليكم الوصفة وفقا لـ india.com.
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