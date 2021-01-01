سحورك اليوم .. فول بالجبنة مع بطاطس بالتحبيشة



فول بالجبنة فول بالجبنة

تحتار الكثير من ربات البيوت في اختيار أطباق السحور التي تقدمها لأفراد أسرتها في المنزل، تحرص الكثير منهن في البحث عن الوصفات الجديدة وغير التقليدية.



قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي ، طريقة عمل فول بالجبنة وبطاطس بالتحبيشة.



طريقة عمل فول بالجبنة

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المقادير :-2كوب فول مدمس2بطاطس مكعبات مقليةجبنة موتزاريلاجبنة شيدر مبشورة2ملعقة كبيرة زبدةملحفلفل أسودطريقة التحضير :-في طاسة على النار نضع الزبدة حتى تذوب ثم نضع الفول حتى يسخن وتقلب جيداً ثم نضيف البطاطس والملح والفلفل الأسود ونقلب ثم نضعه في طبق التقديم ونضع على الوجه الجبن وندخله تحت الشواية حتى يأخذ لونا ويقدم بالهنا والشفا.طريقة عمل بطاطس بالتحبيشةالمقادير :-كيلو بطاطس شرائح3فلفل ألوان مكعبات3فلفل حار حلقاتزيت للقلي(التحبيشة)ملعقة كبيرة ثوم مفروم2طماطم مكعبات2ملعقة كبيرة خلزيتبابريكاكمونملحفلفل أسودطريقة التحضير :-نقلي كل الخضار في زيت غزير ساخن ثم في طبق التقديم نضع البطاطس ونضع التحبيشة في المنتصف وتقدم بالهنا والشفا.(لعمل التحبيشة)في طاسة على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن ثم نضع الثوم ونشوحه حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نضع الطماطم والخل وكل التوابل والقليل من الماء الساخن ونقلب ونتركها حتى تتسبك ثم نضع الفلفل الألوان المقلي والفلفل الحار المقلي.