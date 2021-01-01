بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل العرقسوس في المنزل



العرقسوس العرقسوس

العرقسوس من أبرز وأشهر مشروبات رمضان التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من المحلات و الشارع أيضا.



كشفت الشيف سارة عبد السلام، ، طريقة عمل العرقسوس في المنزل بمذاق لا يقاوم .



مقادير العرقسوس

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2كوب عرقسوسملعقة صغيرة بيكنج صوداكوب ونصف ماء دافئلتر ونصف ماء مثلجطريقة تحضير العرقسوسيضاف البيكنج صودا للماء الدافئ ويعجن العرقسوس به تماماً حتى تتكون عجينة ثقيلة متشربة للماء تماماً وتترك عجينة العرقسوس لمدة ليلة كاملة خارج الثلاجة وبعد النقع تفرد قطعة من الشاش وتنقل فيها عجينة العرقسوس وتربط الشاشة جيداً على شكل صرة بداخلها كل عجينة العرقسوس ثم في بولة كبيرة يوضع بها الماء المثلج وتنقع الشاشة الملفوفة في الماء وتترك حتى تستخلص النكهة تماماً ويفضل أن يترك العرقسوس منقوع لمدة ليلة كاملة لاستخلاص كل النكهة ويقدم العرقسوس بارد ويخفف بالماء المثلج حسب الرغبة ويقدم بالهنا والشفا