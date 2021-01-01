بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل العرقسوس في المنزل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل العرقسوس في المنزل

صورة الخبر: العرقسوس
العرقسوس

العرقسوس من أبرز وأشهر مشروبات رمضان التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من المحلات و الشارع أيضا.

كشفت الشيف سارة عبد السلام، ، طريقة عمل العرقسوس في المنزل بمذاق لا يقاوم .

مقادير العرقسوس

2كوب عرقسوس
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كوب ونصف ماء دافئ
لتر ونصف ماء مثلج

طريقة تحضير العرقسوس

يضاف البيكنج صودا للماء الدافئ ويعجن العرقسوس به تماماً حتى تتكون عجينة ثقيلة متشربة للماء تماماً وتترك عجينة العرقسوس لمدة ليلة كاملة خارج الثلاجة وبعد النقع تفرد قطعة من الشاش وتنقل فيها عجينة العرقسوس وتربط الشاشة جيداً على شكل صرة بداخلها كل عجينة العرقسوس ثم في بولة كبيرة يوضع بها الماء المثلج وتنقع الشاشة الملفوفة في الماء وتترك حتى تستخلص النكهة تماماً ويفضل أن يترك العرقسوس منقوع لمدة ليلة كاملة لاستخلاص كل النكهة ويقدم العرقسوس بارد ويخفف بالماء المثلج حسب الرغبة ويقدم بالهنا والشفا

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل العرقسوس في المنزل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90618

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager