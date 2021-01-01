الاتحاد المصري يعلن .. مباريات المرحلة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد



دوري المحترفين لكرة اليد دوري المحترفين لكرة اليد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، مواعيد مباريات المرحلة الثالثة والأخيرة من بطولة دوري المحترفين للرجال.



ويشارك في المرحلة الأخيرة 6 فرق هم: الزمالك والأهلي وسبورتنج وطلائع الجيش والبنك الأهلي وسموحة.



وتقام مباريات المرحلة الثالثة بنظام الدوري من دور واحد، للترتيب من الأول إلى السادس وتحديد لقب دوري المحترفين.

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وتشارك الفرق في المرحلة الثالثة بالنقاط التي جمعتها من مشاركاتها في المرحلة الثانية.مواعيد مباريات المرحلة الأخيرة من دوري كرة اليدتنطلق مواجهات المرحلة الثالثة يوم الخميس المقبل، وتنتهي يوم 7 أبريل القادم.وتقام مباريات الجولة الأولى والثانية في الإسكندرية على صالتي سبورتنج والأولمبي، بينما تقام باقي الجولات في القاهرة على صالتي الشرطة والشروق.ترتيب الفرق قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من دوري المحترفين1– الزمالك برصيد 14.5 نقطة2– الأهلي برصيد 14.5 نقطة3– سبورتنج برصيد 9.5 نقطة4– البنك الأهلي برصيد 8 نقاط5– طلائع الجيش برصيد 8 نقاط6– سموحة برصيد 6.5 نقطةالجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي.