الفطار اليوم .. بيتزا وسمبوسة بحشوات مختلفة.. والحلو بسبوسة بالقشطة وعصير خروب



بيتزا وسمبوسة بيتزا وسمبوسة

تبحث كل ربة منزل يوميا عن أفكار لـسفرة رمضان جديدة ومختلفة، ولذلك نقدم لكِ أكلات للإفطار اليوم في رمضان، طريقة عمل البيتزا البيتي.. وجبة متكاملة مشبعة.



طريقة عمل البيتزا البيتي

يفضل الكثير من أفراد الأسرة تناول البيتزا، فهى تعتبر وجبة متكاملة مشبعة، لذلك يقدم الشيف محمد يونس طريقة عمل البيتزا البيتي بشكل شهي ومضمون.



المقادير لعمل البيتزا البيتي

3 أكواب دقيق

1 ملاعق صغيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر

ماء دافئ للعجن حسب الكمية

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة ملح

صوص بيتزا حسب الرغبة

مكعبات فلفل اخضر

جبنة

زيتون أسود

زيتون أخضر

مكعبات طماطم صغيرة

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طريقة عمل البيتزا البيتينخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ ونضيف والملح والزيت ثم نعجن بالدقيق إلى أن تتكون عجينة متماسكة.تغطى وتترك من نص إلى ساعة حتى تختمر.نفرد العجينة ونقطعها بالقطاعة إلى دوائر ونفردها، ونضع صلصة الطماطم، ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتون.تدخل الفرن فى المنتصف عند رجة حرارة 180 درجة إلى أن تنضح- من 20 إلى 30 دقيقة حسب الفرن - ويمكن اختبارها بالشوكة وتخرج وتقدم.طريقة عمل السمبوسة البيتيتقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل عجينة السمبوسة البيتي للتوفير فى الوقت.المقادير لعمل السمبوسة البيتي3 أكواب من الدقيق الأبيض منخولبيضة واحدة3 ملاعق زيت ذرة3/4 كوب ماء دافئذرة ملحطريقة عمل السمبوسة المقرمشةنضع الدقيق على الملح ثم نضع زيت الذرة وتعجن جيداً ثم نضيف البيضة ونكمل العجن، ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج مع استمرار العجن، ويمكن أن يتم إضافة ملعقة أو اثنين من الدقيق حتى تصل إلى القوام المناسب لعجينة السمبوسة.نترك العجينة لمدة نصف ساعة لترتاح مع تغطيتها حتى لا تجف من الهواء.يتم الفرد باستخدام أداة فرد العجين و يكون سمك العجين مناسب.ثم تُقطع العجينة بشكل طولي ليتم تشكيلها بشكل مثلث مثل عجينة السمبوسة الجاهزة.ثم يتم الحشو حسب الرغبة بالجبن أو اللحمة المعصجة، أو حشو الكاستر والكريمة والمكسرات.تقلي في زيت نباتي ساخن.طريقة عمل حشو السمبوسة باللحمأحضري كيلو من اللحم المفروم، وأحضري بصلة كبيرة مفرومة.ضعي طاسة على النار وأضيفي فيها القليل من الزيت وضعي عليها البصلة ثم اللحمة وقلبي المكونات.أضيفي عليهم نصف ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من الملح، و4 فصوص من الثوم المهروس.ثم أضيفي إليها القليل من الكمون وقرن واحد من الفلفل الأخضر، واستمري فى تقليب المكونات حتى تتشرب جميع السوائل وتصبح جافة وجاهزة للاستخدام.المقادير لعمل البسبوسة بالقشطةكوب ونصف سميد ناعمكوب ونصف حليب بودرةكوب وربع سكر بودرة1 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودرإصبع زبدة ليّنة3 علب قشطةالحشوة لعمل البسبوسة بالقشطة7 علب صغار قشطة (طازجة) العلبة 100غم1 كوب قطر (شيرة)فستق حلبي مفروم للتزيينطريقة عمل البسبوسة بالقشطة1. نضع الزبدة ونضيف فوقها السميد وحليب البودرة والسكر البودرة والبيكنج باودر نفرك المزيج باليد.2. نضيف 3 علب القشطة ونحرك المزيح حتى يصبح كالعجين الطري وتختلط المكونات.3. نصب نصف المزيج في صينية غير لاصقة أو بطبق الفرن بعد دهنه بالقليل من الزبدة.4. نخفق القشطة الطازجة بالملعقة لتصبح سائلة ونضيفهم فوق طبقة البسبوسة ثم نضع النصف الباقي من العجينة فوق القشطة ببساطة حتى لا تخلتط الطبقات.5. تخبز في فرن محمى حتى يصبح الوجه ذهبيا ثم نخرجها من الفرن ونصب القطر فوقها ونزينها بالفستق الحلبي وتقدم دافئة.طريقة عمل عصير الخروبإليكم طريقة تحضير مشروب الخروب.مقادير عصير الخروبربع كيلو خروب مجروش1 لتر ماء1 كوب سكرمكعبات ثلجطريقة تحضير عصير الخروبفي حلة كبيرة وعلى نار متوسطة، نضع السكر، ونقلبه حتى يذوب ويصبح كراميل ذهبي اللون.ضيفي الخروب المجروش، ونقلبه لمدة دقيقتين.ضعي الماء، ونقلبه جيداً حتى يغلي.ارفعي عصير الخروب من على النار، ثم نصفيه، ونتركه ليبرد.ضعي عصير الخروب في الثلاجة لحين التقديم.فوائد تناول عصير الخروبأوضحت الدكتورة هبة عصام، خبيرة التغذية، أهمية فوائد تناول عصير الخروب في شهر رمضان الكريم لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وهي:1- يعمل على رفع كفاءة جهاز المناعة.2- يعالج الحموضة ويمتص السموم من الأمعاء ويقضي على الجراثيم فهو مضاد حيوي ممتاز ومضاد للطفيليات.3- يحتوي على مادة صمغية تعالج قرحة المعدة والأمعاء عن طريق تغطيتها بهذه المادة الصمغية التي تشكل طبقة عازلة تعمل على التئامها ولما فيه من خصائص قاتلة للبكتريا والطفيليات.4- يعمل على تخفيف السعال الحاد ويوسع الشعب التنفسية ومن الممكن الاستفادة منه كشراب كما يمكن الاستفادة من دبسه، حيث إنه أيضا يقاوم عوامل التحسس ويستطيع الأطفال الاستفادة منه في هذا الجانب بأمان ودون آثار جانبية.5- الخروب مدر للبول بشكل جيد و يخلص الجسم من الماء الزائد ويستطيع المرضى الذين يعانون من الاستسقاء الاستفادة منه لهذه الخاصية.6- يساعد المرأة المرضع في إدرار الحليب نظرا لتركيبته الكيماوية وما يحتويه من فيتامينات ومعادن فهو يعطي الحليب قيمة غذائية إضافية للرضيع.7- يقلل حالات القيء نظرا للخاصية القلوية الموجودة فيه.8- تنصح الأمهات في حال حدوث إسهال للأطفال باستخدام الخروب عن طريق إضافة ملعقة من مسحوق الخروب إلى حليب الأطفال.9- الخروب مفيد لحالات الإسهال والإمساك، حيث ينشط حركة الأمعاء.10- يخفض من نسبة السكري في الدم ونسبة الكوليسترول، وهذا يعطيه ميزة إضافية لمرض السكري والقلب، حيث إنه ينشط الدورة الدموية.