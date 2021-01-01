بسبب تصريحاته .. محامي يقدم بلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور



مرتضى منصور مرتضى منصور

تقدم المحامي طارق جميل سعيد، ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مطالبا بفتح تحقيق معه.



ونشر جميل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، العريضة رقم 19463 لسنة 2023، وذلك للتحقيق في وقائع قام بنشرها رئيس الزمالك الصوت والصورة عبر حسابه".



وأضاف: "هذه الوقائع إن صحت لوجب التحقق خشية تعرض أحد المصريين لمثل هذا الظلم، والتنكيل من مراكز القوة التي فعلت به كل ذلك، من إسقاط في الانتخابات وعزل من النادي ثم حبس دون سند أو قانون طبقا لما قرره".



وتابع جميل: "وإذا ما نشره غير صحيح، أطالب بالتحقيق معه، في نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والطعن في أعمال موظف عام، بالإضافة لإحداث الفتنة بين طوائف الشعب والادعاء بتزوير الانتخابات البرلمانية".



وأكمل: "مرتضى منصور أكد وجود مسؤول على علم بكل هذا من خلال مكالمة مسجلة على الهاتف المحمول المملوك له (دون أن يقدم الدليل الذي يؤكد ويؤيد حديثه)".



واستوفى مرتضى منصور، عقوبة الحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.



وكانت محكمة النقض قضت بتاريخ 25 فبراير/شباط الماضي، بتأييد حكم حبس مرتضى منصور لمدة شهر واجب النفاد، بعد رفض كافة الطعون التي تقدم بها.

