كاف يعلن رسميًا موعد افتتاح وختام أمم أفريقيا 2023



كأس الأمم الأفريقية 2023 كأس الأمم الأفريقية 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد بدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، مشيرًا أنه يوجد اهتمام غير مسبوق من القنوات الفضائية لتغطية الحدث القاري الكبير.



وكشف كاف خلال بيان له أن المباراة الافتتاحية ستقام يوم السبت، 13 يناير 2024 في ملعب ألاسان واتارا في إبيمبي، أبيدجان.



وأضاف بيان كاف أن البطولة التي ستستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 دولة في إفريقيا، ستختتم رسميًا في 11 فبراير 2024.

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وستكون هذه هي النسخة الرابعة والثلاثين من البطولة وتعود إلى كوت ديفوار للمرة الثانية بعد أن أقيمت هناك لأول مرة في عام 1984، حيث حققت الكاميرون اللقب لأول مرة.وأكد الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو خلال البيان أيضًا أن القرعة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2023 توتال إنرجي ستقام في سبتمبر 2023 وسيتم تأكيد الموعد والمكان في الوقت القادم.وكشف كاف: "مع الاهتمام العالمي المتزايد بمسابقات كاف التي أقيمت في الأشهر القليلة الماضية، يتوقع كاف عددًا قياسيًا من القنوات التلفزيونية العالمية خلال البطولة القادمة، وحضور الجماهير للملاعب لنسخة العام المقبل من مسابقتها الرئيسية، والتي تحمل حاليًا أيضًا الرقم القياسي لكونها أكبر حدث في أفريقيا".وحقق المنتخب السنغالي لقب كأس أمم أفريقيا الأخيرة، بعد الفوز على مصر في نهائي البطولة التي أقيمت في الكاميرون، بركلات الترجيح.