قناة الزمالك: لجنة لاختيار المدرب الجديد.. ونفاضل بين 4 مدربين

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كشف خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك، أن هناك لجنة فنية سوف تشكل بين أساطير الكرة المصرية وعلى مستوى العالم أيضًا لاختيار المدير الفني الجديد لفريق الكرة في الفترة المقبلة.



وقال الغندور في تصريحات عبر شاشة "الزمالك"، إن اللجنة تتكون من أحمد عبد الحليم وإسماعيل يوسف وطارق يحيى وأحمد حسام "ميدو" وجمال عبد الحميد وخالد الغندور وأمير مرتضى منصور.



وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن هناك مفاضلة بين 4 مدربين لقيادة الفريق، حيث سيتم عرض هؤلاء الأسماء على طاولة مجلس الإدارة أولاً في اجتماع اليوم الخميس ثم بعد ذلك سيتم عرض السير الذاتية على اللجنة الفنية في اجتماع سيعقد الجمعة قبل مؤتمر مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.

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وأشار الغندور، أن الاختيار الأقرب سيكون للمدير الفني الطموح وليس في مرحلته التدريبية الأخيرة بجانب أن يكون سعيدًا بالتواجد في نادي الزمالك، موضحًا أن المدير الفني الجديد سيأتي ومعه جهاز معاون أجنبي.وكانت إدارة نادي الزمالك قررت في مارس الجاري فسخ التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا عقب الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا الخسارة من فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (2-0).وقررت إدارة الزمالك الاستعانة بأحمد عبد المقصود لتولي قيادة الفريق الأول بصورة مؤقتة، لكن في مهمته الأولى ودّع من مسابقة كأس الرابطة للأندية المحترفة عقب الخسارة من فريق البنك الأهلي بنتيجة (3-0).ويتواجد الزمالك في مسابقة الدوري بالمركز الخامس برصيد 33 نقطة من 20 مباراة حيث يمتلك الفريق الأبيض مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا، ويبتعد عن الأهلي متصدر الترتيب بفارق 11 نقطة، لكن يمتلك الفريق الأحمر ثلاث مباريات مؤجلة.جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة المريخ السوداني، غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "استاد القاهرة" في ختام منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.