محاكاة للموت ولحظات الاحتضار.. تخرج تجربة واقع افتراضي عن المألوف وتثير القلق

سؤال يخطر على بال جميع البشر ويثير فضولهم منذ الصغر لحظاتهم الأخيرة، ماذا يحدث بعد الموت؟ وكيف تبدو المشاعر الأولى عند طلوع الروح؟، هل نُدرك الأمل أم نُهاجر بعيدًا لما لم نتخيله من قبل؟، فهو اللغز الأكبر بالعالم، لكن الآن الواقع الافتراضي يحاول الاكتشاف في تجربة جديدة مُثيرة للقلق والفضول.
تجربة الواقع الافتراضي لمحاكاة ما بعد الموت
ضمن تجارب وفعاليات مهرجان ثقافي ضخم في المدينة الإسترالية داخل معرض «ملبورن الآن» الذي جمع أكثر من 200 مُشارك مُبتكر، تمت هذه التجربة، وهي عبارة عن محاكاة جديدة خاضها الواقع الافتراضي قدم خلالها تجارب شبيهة بالموت عن طريق إتاحة تجربة للأفراد باختبار مشاعر الاحتضار، من السكتة القلبية إلى الموت الدماغي.
وفقًا لصحيفة «ديلي ستار» Daily Star البريطانية، التي وصفتها كـتجربة «مثيرة للقلق»، تبدأ الرحلة للعالم الأخر بالاستلقاء على سرير طبق الأصل لأسرة المستشفيات، وثم يتم وضع نظارات الواقع المعزز XR، مع إيصالها بأجهزة مراقبة معدل ضربات القلب.
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