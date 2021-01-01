اعرف خصائص Windows 12 الجديدة .. كله بالذكاء الاصطناعي..

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Windows 12

تستعد شركة "مايكروسوفت" لإصدار نظام التشغيل الجديد "ويندروز 12" في عام 2024 وبالرغم من أنه ما زال موعد الإطلاق الرسمي بعيدا، بدأت بالفعل التسريبات والشائعات تنتشر عن التحديث المستقبلي لـ "ويندروز 11" الذي تم إطلاقه منذ عامين.

وفقا لتقرير من gizmochina التقني، من المتوقع أن يأتي نظام الـ Windows 12 ترقيات رئيسية للنظام الأساسي ، مع واجهة مستخدم أسهل وأداء أكثر سرعة مع وسائل حماية وأمان أحدث ودعم أفضل لتطبيقات أندرويد مع استخدام الذكاء الاصطناعي.

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الذكاء الاصطناعي يسيطر

تقوم شركة Microsoft باستثمار مليارات الدولارات في OpenAI التي ابتكرت روبوت ChatGPT الذي تصدر عناوين الأخبار والصحف خلال الفترة الماضية وبالتالي من المنطقي والطبيعي أن تكون نسخة الويندوز الجديدة مدعمة بالذكاء الاصطناعي ومدمجة في نظام التشغيل المحدث.

يوجد بالفعل أيقونة تنقلك لـ Bing AI على شريط مهام Windows 11 ، لكن Windows 12 سيأخذ خطوة أبعد من ذلك ، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي مع البريدك الإلكتروني و لتحسين شكل الصور وأيضا للمساعدة في كتابة الرسائل باستخدام جمل ولغة أفضل. سيكون الذكاء الاصطناعي في أي شيء يمكنك القيام به من خلال Windows ، مثل مؤتمرات الفيديو والبحث وكل شيء آخر.

مشروع CorePC

وفقًا لـ Windows Central ، يعد CorePC هو الاسم الرمزي لمشروع كبير تعكف مايكروسوفت حاليا على تطويره من خلاله يمكن استخدام واجهات متعددة ومتنوعة على نفس نظام التشغيل مع عوامل تخصيص مختلفة لكل حالة، ببساطة سيكون في إمكانك ابتكار عدة إصدارات مختلفة من ويندوز 12 كل نسخة لها تطبيقات مختلفة، ومن خلال Core PC سيكون هناك أقسام تستخدم للقراءة فقط ، فهي تدعم أيضًا نظامًا عامًا أكثر أمانًا.
عودة MSN Messenger

هناك شائعة مفادها أن إصدار Windows 12 سيكون كلا من Teams و Skype مدمجين في برنامج MSN Messenger جديد. ولمن لا يعرف فإن MSN Messenger كان من أوائل تطبيقات المراسلة الفورية من مايكروسوفت Microsoft كان موجودًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ولكن تم إيقافه في النهاية في عام 2013.

صور خلفيات متحركة

حتى الآن يمكن تثبيت صورة خلفية على جهازك وبالتأكيد ستكون صورة عادية ولكن مع التحديثات الجديدة يمكنك أن تضع صورة متحركة بدون اي تطبيقات طرف ثالث. تثبيت خلفية متحركة على جهازك ممكن بالفعل من خلال تطبيقات الجهات الخارجية مثل Desktop Live Wallpapers ، ولكن مايكروسوفت تنبهت إلى احتياجات المستخدمين وسوف تتيح لك هذه الميزة بطريقة أسهل وأبسط.

إلغاء الـ Control Panel

من المتوقع التخلي تماما عن لوحة التحكم لصالح الإعدادات Settings. تم تقديم الإعدادات بشكل أساسي مع إصدار Windows 8 وكان الهدف منها استبدال لوحة التحكم. إذا تخلص برنامج ويندروز الجديد Windows 12 من لوحة التحكم نهائيا، فقد يتم نقل جميع خصائص ومزايا لوحة التحكم إلى الإعدادات.

المصدر: صدى البلد

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