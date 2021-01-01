اعرف خصائص Windows 12 الجديدة .. كله بالذكاء الاصطناعي..

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تستعد شركة "مايكروسوفت" لإصدار نظام التشغيل الجديد "ويندروز 12" في عام 2024 وبالرغم من أنه ما زال موعد الإطلاق الرسمي بعيدا، بدأت بالفعل التسريبات والشائعات تنتشر عن التحديث المستقبلي لـ "ويندروز 11" الذي تم إطلاقه منذ عامين.



وفقا لتقرير من gizmochina التقني، من المتوقع أن يأتي نظام الـ Windows 12 ترقيات رئيسية للنظام الأساسي ، مع واجهة مستخدم أسهل وأداء أكثر سرعة مع وسائل حماية وأمان أحدث ودعم أفضل لتطبيقات أندرويد مع استخدام الذكاء الاصطناعي.



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الذكاء الاصطناعي يسيطر

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