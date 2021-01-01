هذه الدول تحظر استخدام تيك توك..آخرها فرنسا وهولندا والسويد..

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تم حظر تطبيق تيك توك TikTok، على الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبلجيكا والدنمارك ونيوزيلندا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، حيث يضع المشرعون الدوليين نصب أعينهم على فرض حظر وطني على تطبيق الفيديوهات الصيني الشهير، والآن تنضم فرنسا لقائمة الدول التي تسعى لحظر تيك توك من الهواتف الحكومية بسبب مخاوف أمنية واتهامات بجمع بيانات المستخدمين.



وبحسب ما ذكره موقع "gizmodo"، قالت وزارة التحول والخدمة العامة الفرنسية يوم الجمعة في بيان صحفي لها: "قررت الحكومة الفرنسية حظر تنزيل وتثبيت التطبيقات الترفيهية على الهواتف الحكومية الخاصة بموظفي الخدمة المدنية"، إذا يشمل القرار حظر جميع التطبيقات الترفيهية مثل “تيك توك” و “Netflix” على الأجهزة الحكومية.



وإلى جانب حظر استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، أوضحت الحكومة الفرنسية أن التطبيقات الترفيهية لا تتمتع بمستويات الأمن السيبراني وحماية البيانات الكافية لاستخدامها على هواتف الموظفين الحكوميين، ومن أجل حماية الأمن السيبراني بالبلاد قررت فرنسا حظر التطبيقات الترفيهية على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية.

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ويشار إلى أن تطبيق تيك توك، مثل الغالبية العظمى من التطبيقات التجارية، تجمع الكثير من البيانات حول مستخدميها، ونظرا لأن التطبيق مملوك لشركة بايت دانس الصينية، يمكن نظريا أن تصل بيانات المستخدمين إلى أيدي الحكومة الصينية، ومع ذلك، فإن حظر TikTok هو نصف إجراء غير منطقى، وذلك لأن الملايين من التطبيقات الأخرى التي تسرب بياناتك تعمل على أساس ثابت.وذكر وزير الخدمة المدنية الفرنسي ستانيسلاس جيريني عبر حسابه على تويتر، أن حكومته تبنت منذ عدة أسابيع، تدابير لتقييد أو حظر تنزيل وتثبيت تطبيق تيك توك، وإن بلاده ستحظر استخدام تطبيق على هواتف الموظفين الحكوميين.مضيفا أن الحظر ساري المفعول بأثر فوري وأن الهيئات الحكومية ستراقب الامتثال، وأشار إلى أنه قد تكون هناك استثناءات لأسباب مهنية.هذه الدول تحظر تيك توك على أجهزتها الحكوميةوإلى جانب فرنسا، حظرت عدد من الحكومات والمؤسسات الدولية تطبيق تيك توك خلال الأسابيع الماضية، مثل البرلمان البريطاني والحكومتين الهولندية والبلجيكية والبرلمان النيوزيلندي، لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني.ووفقا لتقرير حديث لـ وزارة الدفاع الأمريكية، لدى الموظفين الحكوميين مجموعة متنوعة من التطبيقات المحظورة وغير المصرح بها على الأجهزة الحكومية، بما في ذلك تطبيقات المواعدة والطائرات بدون طيار الصينية وشبكات VPN التابعة لجهات خارجية والعملات المشفرة والألعاب والتطبيقات المتعلقة بمخططات التسويق متعددة المستويات، وأخرهم تيك توك.وعلى غرار قرار فرنسا وقرارات مماثلة في دول غربية، أعلن الجيش السويدي مؤخرا حظر تنزيل تطبيق تيك توك على أجهزة العسكريين المحمولة، بسبب مخاوف أمنية.ويشمل قرار هولندا، السماح فقط بتثبيت التطبيقات المعتمدة سابقا على الأجهزة الحكومية، فيما قامت كل من تايوان والدنمارك وكندا وبلجيكا ونيوزيلندا، بحظر تيك توك على جميع الأجهزة التي يستخدمها ممثلو الحكومة.ولكن شمل قرار حظر التطبيق في الهند وباكستان وأفغانستان، أسباب أخرى، حيث فرضت الحكومة الهندية على الصعيد الوطني حظرا على عددا من التطبيقات الصينية من بينها تيك توك و WeChat، بسبب مخاوف بشأن الصين، بينما قررت الحكومة الباكستانية والافغانية فرض حظر على تيك توك لأنه يروج لمحتوى غير أخلاقي.