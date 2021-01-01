احم حسابك على واتساب بهذه الإعدادات..فعلها فورا ..



واتساب واتساب

يتعرض مستخدمو واتساب لعدد كبير من المواقف المختلفة على التطبيق، ويكون أسوأها على الإطلاق التعرض للمضايقة أو للاختراق كما أن عمليات الاختراق في الفترة الأخيرة زادت بشكل كبير على التطبيق، حيث يجب على المستخدمين أخذ الاحتياط دائما وتأمين حساباتهم.







وبحسب موقع Android Police فإن هناك عدد من لإعدادات أفضل ميزات الخصوصية التي يمكن لمستخدمي واتساب استخدامها :

قد يعجبك أيضا...

تفعيل قفل واتساب باستخدام البصمةيتيح واتساب حماية التطبيق باستخدام البصمة فعندما تقوم بتمكين الخيار من قائمة الخصوصية ، فأنت بحاجة إلى استخدام بصمة إصبعك على هواتف أندرويد أو Face ID على هواتف آيفون للوصول إلى الرسائل.توجه إلى الخصوصية في إعدادات واتسابقم بالتمرير إلى قفل البصمة .قم بتمكين مفتاح إلغاء القفل باستخدام البصمة من القائمة .لديك خيار قفل واتساب سواء على : ( على الفور ، بعد دقيقة واحدة ، أو بعد 30 دقيقة) .تفعيل المصادقة الثنائيةويمكنك تمكين التحقق من خطوتين في واتساب من خلال الآتي :قم بتشغيل واتساب على هاتفك.اضغط على القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا.أفتح الإعدادات، ثم حدد حساب.انقر فوق التحقق بخطوتين.حدد تشغيل وأدخل رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام والذي يمكنك تذكره.يمكنك أيضًا إضافة عنوان بريد إلكتروني لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي المضاف.اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.منع الآخرين من إضافتك إلى مجموعات واتسابويمكنك منع الأشخاص من إضافتك على واتساب من خلال الخطوات التالية :افتح الخصوصية في إعدادات واتسابحدد المجموعات.اضغط على زر الاختيار بجانب جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء جهات الاتصال وحدد جهات الاتصال.لن تتمكن جهات الاتصال المحددة من إضافتك إلى أي مجموعة واتساب .الإبلاغ عن جهات الاتصال المزعجة على واتساب وحظرهاويعاني واتساب في الفترة الأخيرة من زيادة الاتصالات والرسائل العشوائية حيث يمكن حظر الرسائل غير المرغوب فيها والإبلاغ عنها وحذفها على واتساب.قم بتشغيل النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرفعند تمكين التشفير من طرف إلى طرف لنسخ واتساب الاحتياطية ، لا يمكن لأي شخص الوصول إليه.توجه إلى إعدادات واتساب على هاتفك.حدد الدردشات.افتح نسخة الدردشة الاحتياطية.انقر فوق النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف وقم بتمكينه من القائمة التالية.قم بإنشاء كلمة مرور للنسخة الاحتياطية المشفرة. ستحتاج إلى كلمة المرور هذه لاستعادة نسختك الاحتياطية.إذا نسيت كلمة مرورك وفقدت هاتفك ، فلن يساعدك واتساب في استعادة نسختك الاحتياطي، وبدلاً من ذلك ، يمكنك إنشاء مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا. يجب عليك تخزين المفتاح المكون من 64 رقمًا في مكان آمن.