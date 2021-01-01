أرخص موبايل من OnePlus بكاميرا 108 ميجابكسل



OnePlus OnePlus

كشفت شركة وان بلس OnePlus مؤخرًا عن الهاتفين الرائدين من فئة الفلاجشيب OnePlus 11 و 11R. لكن لا يقدر الجميع في السوق لشراء هاتف ذكي متطور.



البعض يريد فقط هاتفًا ذكيًا بسعر مناسب و بمواصفات متقنة.





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و أجل تلبية احتياجات هذه الفئة ، تستعد العلامة التجارية وان بلس لإطلاق هاتف Nord CE 3 Lite في 4 أبريل القادم، الذي سيتميز بكاميرا خرافية.وفقًا لإعلان تشويقي نشره OnePlus على تويتر ، سيظهر هاتفOnePlus Nord CE 3 Lite لأول مرة بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يحتوي فيها هاتف ذكي يحمل علامة Nord التجارية على مثل هذا المستشعر القوي للكاميرا.في حين أن وان بلس لم تكشف عن المستشعرين الآخرين للهاتف ، تشير التقارير إلى أنه سيكون هناك كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.كشفت العلامة التجارية بالفعل عن تصميم الهاتف الذكي من خلال عروض عالية الدقة. سيحتوي على ظهر مسطح مع حلقتين تحيط بمستشعرات الكاميرا. سيحصل الهاتف على جوانب منحنية قليلاً ، حيث تتميز الحافة اليمنى بزر الباور والجانب الأيسر يحتوي على مفاتيح مستوى الصوت.يتميز هاتف Nord الذكي بشاشة مسطحة مع نوتش ، و يوجد أيضًا مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر في الجزء السفلي منه.كشف تقرير حديث أن هاتف Nord CE 3 Lite 5G سيعمل بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 695 SoC ، مقترنًا بسعة 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية.وسيتميز الهاتف بشاشة مسطحة بقياي 6.72 بوصة بجودة عرض Full HD + تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. مدعومًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ، ومن المفترض أن يدعم الشحن بقوة 67 وات SuperVOOC ويعمل بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم Oxygen OS 13.1.