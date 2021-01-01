10 أشياء يجب مراعاتها قبل شراء جوال جديد (1_3)



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

أصبح الهاتف الذكي اليوم جزءًا مهمًا من حياة الناس؛ إذ يستخدمونه للتواصل والتقاط الصور وحفظ المستندات على السحابة وتصفح الإنترنت وحتى بنك طاقة لشحن الهواتف الأخرى.



ونظرًا لأنه السوق مليء بالعديد من العلامات التجارية للهواتف الذكية قد يكون من الصعب جدًا معرفة الهاتف الذكي المثالي لك.



من جهته قال بول نوابويز؛ مهندس إلكترونيات أمريكي، إنه قبل اختيار أي جوال يجب تحديد أولوياتك، مشيرًا إلى أن الهاتف الذكي هو في الأساس جهاز كمبيوتر تحمله في جيبك يسمح لك بأداء مهام مختلفة طوال اليوم وعلى مدار السنة.

قد يعجبك أيضا...

وأضاف أنه مع وجود مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية المتوفرة في السوق ليس من السهل ما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.لذا حدد “نوابويز” 10 أشياء تحتاج إلى أخذها في الاعتبار قبل شراء هاتف ذكي جديد:1- المعالجتختلف قوة معالجة الهاتف الذكي من جهاز إلى آخر اعتمادًا على عدة عوامل، مثل: إصدار نظام التشغيل وواجهة المستخدم.إذا كنت تحتاج إلى تحرير الصور ومقاطع الفيديو والمستندات عبر الإنترنت أو لعب ألعاب ثقيلة أو دفق مقاطع فيديو فإن الهواتف الذكية المزودة بمعالج Qualcomm Snapdragon 652 أو Snapdragon 820/821 تجعل تعدد المهام سلسة.أما إن كان استخدامك للهاتف خفيفًا فسوف تلائمك معالجات MediaTek.2- البطاريةيعد عمر البطارية من أهم الميزات التي يجب مراعاتها عند اختيار هاتف ذكي (جوال) جديد.. لا تنخدع فعدد أكبر من الجوالات لا يصل عمر بطاريتها إلى وقت طويل؛ وذلك لأسباب كثيرة منها:– الشاشات ذات الدقة الأعلى تستهلك المزيد من الطاقة، بينما تعمل أحدث المعالجات على تحسين عمر البطارية.-ثم هناك معدلات تحديث الشاشة وتقنية الشحن السريع للتفكير فيها. بدلًا من مجرد النظر إلى المواصفات الفنية من الأفضل التحقق من المراجعات والنتائج المعيارية لمعرفة كيفية أداء كل هذه العوامل عند دمجها في جهاز واحد.وفي الوقت الحالي يبدو أن 4 آلاف مللي أمبير هي المعيار. يختلف استخدام البطارية حسب طريقة استخدام للهاتف.إذا كان استخدامك كثيفًا وتعمل على التطبيقات وممارسة الألعاب وبث مقاطع الفيديو والمزيد فانتقل إلى هاتف ذكي ببطارية 3500 مللي أمبير أو أعلى. أما إذا كان استخدامك متوسطًا أو خفيفًا فسيكون الهاتف المزود ببطارية 3000 مللي أمبير في الساعة جيدًا بما يكفي للتشغيل ليوم كامل.3- بناء الجودة4- مكبرات الصوتمكبرات الصوت وجودة الصوت الخارجة منها أمر مهم لمن يعتمدون على دفق الفيديو الثقيل أو مؤتمرات الفيديو.إذا كنت تحب الترفيه أثناء التنقل فاختر هاتفًا به مكبرات صوت أمامية. فهي تمنحك صوتًا واضحًا حتى أثناء حمل الهاتف الذكي في الوضع الأفقي.وإن كنت لا تنغمس في دفق الفيديو أو مؤتمرات الفيديو كثيرًا فيجب أن يكون الهاتف العادي مزودًا بمكبرات صوت في أسفله جيدة.