تقليل استخدام الجوال الذكي 15 دقيقة يزيد مناعة الجسم

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أصبحت الجوالات الذكية أداة لا غنى عنها وتشكل جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية؛ حيث يمكن استخدامها للتحدث، العمل، التواصل، الدارسة وغيرها الكثير. وعلى الرغم من ذلك تشير أحدث الدراسات العلمية إلى أن استخدام الجوال الذكي أقل 15 دقيقة يوميًا من المعتاد بالنسبة لك يمكن أن يحسن من مناعة جسمك ويعزز الصحة العقلية.



تفاصيل الدراسة

أجرى فريق من الباحثين بجامعة سوانسي في بريطانيا دراسة جديدة عن استخدام الجوالات الذكية وتأثيرها في الصحة، ووجدت أن تقليل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمقدار 15 دقيقة يوميًا أدى إلى تحسن ملحوظ في الصحة العامة وعمل الجهاز المناعي للجسم، مع انعكاس إيجابي على الصحة النفسية منها: تقليل الشعور بالوحدة والاكتئاب.



وقد تضمنت الدراسة 50 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عامًا خضعوا لقائمة طويلة من الاستبيانات المتعلقة بالصحة والوظائف المناعية المختلفة والنوم ونسبة القلق. ثم قسم الباحثون هؤلاء المشاركين إلى ثلاث مجموعات:

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مجموعة بلا تغيير في نظام حياتهم.مجموعة تخفيض وقت استخدام الجوال.مجموعة تخفيض + نشاط.نتائج الدراسةوأظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين في مجموعة تخفيض استخدام الجوال شهدوا تحسنًا كبيرًا في وظائف المناعة وعدد ساعات النوم بلا أرق ودرجة شعورهم بالاكتئاب. بينما تحسنت وظائف المناعة لديهم بمعدل 15%، وتحسنت جودة النوم بنسبة 50%، فيما انخفضت أعراض الاكتئاب بنسبة 30%.ووفقًا لنتائج الدراسة أكد البروفيسور “فيل ريد”؛ من كلية علم النفس بجامعة سوانسي، أن البيانات تشير إلى أن قضاء وقت أقل على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تحسن كبير وملحوظ في كل من الصحة العامة والصحة العقلية.كذلك أثبتت العديد من الدراسات أن قضاء وقت طويل أمام شاشات الجوالات الذكية أو الكمبيوتر يمكن أن يؤدي إلى:مجموعة من الانعكاسات السلبية على الصحة النفسية والعقلية والبدنية.زيادة مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض.وتتضمن بعض آثار قضاء وقت طويل أمام الشاشات والإنترنت إلى:تدهور النظر.زيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب.تيبس في مفاصل اليد.تدهور في وظائف الجهاز الهضمي.اضطرابات النظام الحيوي.زيادة خطر الإصابة بالسرطان.زيادة الضغط على العمود الفقري العنقي.