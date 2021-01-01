مواصفات و سعر جوال Oppo Find X6 Pro



Oppo Find X6 Pro Oppo Find X6 Pro

أعلنت شركة Oppo الصينية، في حدث كبير أمس، عن جوالها الجديد Oppo Find X6 Pro الذي يعتبر من أفضل جوالات الشركة خلال عام 2023؛ إذ يضم الجوال عددًا كبيرًا من التقنيات والترقيات المميزة.



لذا خلال هذا المقال سنعرف جميع التفاصيل الخاصة بجوال Oppo Find X6 Pro.



مواصفات جوال Oppo Find X6 Pro:

الشاشة

يصل الجوال الجديد مع شاشة:

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من نوع LTPO3 AMOLEDقياس 6.82 بوصة.مع دعم أكثر من مليار تدرج لوني.مع مزايا Dolby Vision و + HDR10معدل تحديث متكيف 120 هرتز في الثانية.دقة 1440 × 3168 بيكسل.مع حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 للزجاج الأمامي، وGorilla Glass 5 للزجاج الخلفي.مع إطار من الألومنيوم.مع معيار IP68 لمقاومة المياه والغيار.مع نوتش صغير في أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.الكاميراويحتوي Oppo Find X6 Pro على كاميرا خلفية ثلاثية؛ الرئيسية تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، مع ميزة OIS، وتأتي الكاميرا الثانية من نوع بيرسكوب تيلي فوتو بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.6، مع تكبير 2.8x.أما الكاميرا الثالثة فتأتي مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/2.2، مع مزايا HDR و panorama وتسجيل الفيديو بجودة 4K، وفلاش LED في الخلف.بالإضافة إلى ذلك توجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.الأداءيعمل جوال Oppo Find X6 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، ويعد أفضل معالج للهواتف الذكية من فئة أندرويد في الوقت الحالي.كما يعمل الجوال الجديد مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير ColorOS 13.1.التخزينيصل الجوال الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي سعتي 12 و16 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعتي 256 و512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0.البطاريةيتميز Oppo Find X6 Pro ببطارية سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات للشحن السلكي؛ حيث يمكن للبطارية الشحن بنسبة 100% في غضون 30 دقيقة، وقوة 50 وات للشحن اللاسلكي، وقوة 10 وات للشحن اللاسلكي العكسي ومنفذ للشحن من نوع USB Type-C 3.1.الألوانيأتي الجوال الجديد بعدة ألوان، وهي: الأسود والبني والأخضر.السعرأخيرًا سيتوافر جوال Oppo Find X6 Pro من شركة Oppo الصينية بسعر يبدأ من 950 دولارًا في الأسواق العالمية، ومن المقرر أن ينطلق الجوال خلال الأسابيع المقبلة في عدد كبير من الأسواق العالمية.