تحذير لإيلون ماسك من مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي

دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك ومجموعة من الخبراء العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى وقف تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية، مرجعا ذلك إلى المخاطر المحتملة لها على المجتمع والبشرية.
وحذر الخطاب الصادر عن معهد "Future Of Life" غير الربحي، ووقعه أكثر من 1000 شخص، من المخاطر المحتملة على المجتمع، والتي قد تتسبب بها أنظمة الذكاء الاصطناعي، على شكل اضطرابات اقتصادية وسياسية.
وجاء في نص الخطاب: "أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الذكاء التنافسي البشري، يمكن أن تشكّل مخاطر كبيرة على المجتمع والإنسانية. يجب تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية فقط بمجرد أن نكون واثقين من أن آثارها ستكون إيجابية، ومخاطرها قابلة للإدارة والتحكم".
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