ترقية لنظام iOS جديدة لأجهزة آيفون



آيفون آيفون

أطلقت شركة آبل، ترقية جديدة لنظام iOS لأجهزة آيفون من iPhone 8 والأحدث منه.



يأتي نظام التشغيل بمجموعة من الميزات الجديدة ، بما في ذلك إضافة 21 رمز تعبيري جديد إلى لوحة المفاتيح.



توجد أيضًا تحسينات على Voice Isolation ، والتي تحجب ضوضاء الخلفية عندما تتحدث في مكالمة هاتفية.

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دعم VoiceOver للخرائط في تطبيق الطقس، هي إحدى ميزات إمكانية الوصول التي ، عند تمكينها ، تقرأ بصوت عالٍ النص والأزرار والرموز والعناصر الأخرى على شاشة الجهاز.كما أنه قادر على وصف ما يتم عرضه على الشاشة ، مثل حجم الأزرار وموقعها، هذا لمساعدة المكفوفين أو ضعاف البصر أثناء استخدام أجهزتهم.في التحديث الجديد ، يمكن الآن استخدام VoiceOver في ميزة الخرائط في تطبيق الطقس على iPhone.هناك أيضًا تحديثات لاكتشاف الأعطال و الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي .