تخطط مرسيدس لإنتاج "جي جونيور".. النسخة المدمجة من الـ "G-Class"



مرسيدس مرسيدس

تخطط النجمة الألمانية "مرسيدس-بنز" لإصدار سيارة رياضية متعددة الاستخدامات "SUV" بحجم صغير وبنفس الاعتمادية والمتانة التي تشتهر بها العلامة العريقة.. ولذلك، قررت "مرسيدس" أن تكون سيارتها الجديدة مستوحاة من الفئة "G".



ونظرُا لأنها مستوحاة من الـ "G-Class" كما أشرنا، فإنها لن تكون أقل منها فخامةً، إذ تسعى "مرسيدس" لجعلها الطراز الرائد في فئة الطرازات الـ "Entry Luxury" الجديدة، كما ستتوفر بها خيارات محرك كهربائي ومحرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين.



وعلى عكس النسخة الكهربائية من الـ "G-Class" والتي تحمل اسم EQG بالحجم الكامل، فإن سيارات الدفع الرباعي المدمجة الصغيرة ستبنى على منصة Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) متعددة الاستخدامات، والتي يبنى عليها طراز CLA القادم، وستكون أيضًا بنسخة كهربائية أو تعمل بالبنزين.

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وستكون "G-Class" الصغيرة أو "جي جونيور - junior G-Class" النموذج الخامس الذي ستقدمه "مرسيدس" في فئة الـ "Entry Luxury" إذا حصلت "مرسيدس" على الضوء الأخضر، لتصنيع أربع سيارات أخرى في نفس الفئة، سيتم إطلاقها خلال السنوات الثلاث المقبلة.وبالإضافة إلى منح مرسيدس موطئ قدم في سوق سيارات الكروس أوفر المدمجة صغيرة الحجم وذات الشعبية المتزايدة، والذي سيجعل منها منافسًا شرسًا لـ "جيب أفينجر" و"ميني آيسمان" و"كروس فورد" الكهربائية المستندة إلى منصة MEB - فإن مرسيدس جي جونيور - junior G-Class ستكون الطراز الحاسم في تأسيس العلامة "G" كعلامة تجارية فرعية تحت مظلة مرسيدس، على نفس منوال "مايباخ Maybach" و "AMG".وقال الرئيس التنفيذي "أولا كاليونس - Ola K?llenius" العام الماضي: "تبني معظم الشركات الفاخرة مجموعة طرازاتها على أساس علامة أو علامتين فرعيتين حقيقيين. ومن حسن حظ مرسيدس-بنز أن لديها العديد من الطرازات والعلامات التجارية الشهيرة، مثل الفئة S و SL و G-Class بالإضافة إلى علامتي AMG و Maybach.وكما أشرنا، مثل CLA القادمة، سيكون لدى "جي جونيور" الجديدة منظومة قوة كهربائية وبطارية بقوة 800 فولت مع شحن سريع يصل من نسبة 10% إلى 80? في غضون 30 دقيقة من شاحن 350 كيلو وات.إن احتمال طرح بطارية أنود سيليكون جديدة - تقترب سعتها من 100 كيلو وات في الساعة - يعني أنها يمكن أن تقدم نطاقًا سير بالشحنة الواحدة يتجاوز منافسيها الذين يعملون بالبنزين.ويمكن تقديم نسخة بمحرك احتراق هجين خفيف، لكن مرسيدس قد لا تطرحه في بعض الأسواق، حيث أن العلامة التجارية الفرعية الجديدة "G" تدور حول توفير "مزيج لا مثيل له من القدرة على الطرق الوعرة وفخامة السيارات الكهربائية.