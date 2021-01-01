سيارة بيجو 301 تشهد أقل زيادة جديدة من الوكيل



بيجو 301 بيجو 301

تعتبر سيارة بيجو 301 المتاحة في السوق المحلي أحد أكثر أهم السيارات التي يقدمها الوكيل المحلي للشركة الفرنسية، وذلك لأنها تعتبر أصغر سيارة سيدان جديدة من بيجو متاحة في مصر.



ومؤخرا خلال شهر رمضان تم تقديم زيادة رسمية على موديل 2023 من هذه السيارة في السوق المحلي، وكانت هذه أقل زيادة ن الوكيل على سيارات بيجو هذه المرة، وبذلك أصبحت الأسعار الرسمية للسيارة كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى Active بسعر 555 ألف جنيه (بعد زيادة 60 ألف جنيه).

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- فئة ثانية Allure بسعر 585 ألف جنيه (بعد زيادة 60 ألف جنيه).ويتم تقديم هذه السيارة محليا بفئتين يحملا نفس المحرك، وهو محرك مكون من 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 116 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 10.3 ثانية فقط، كما يبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة مع هذا الموديل فهي كالتالي:فئة أولى Active:- وسادة هوائية للراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- عجلة قيادة متحركة في اتجاهين.- زجاج كهربائي أمامي.- تكييف هواء يدوي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- بلوتوث ومنفذ يو اس بي (USB).- وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- مقعد للسائق قابل للتعديل.- ريموت لغلق وفتح الأبواب والصندوق الخلفي للسيارة.- مصابيح ضبابية أمامية.فئة ثانية Alure:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- مثبت سرعة.- مصابيح LED أمامية.- مرايات جانبية كهربائية قابلة للطي كهربائيا.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- مسند يد أمامي.