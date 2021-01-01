بالفيديو : فورد تروج لسيارتها إكسبلورر الكهربائية الجديدة برحلة خاصة جدا حول العالم

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صورة الخبر: فورد
فورد

بعد تقديمها لسيارتها الكهربائية الجديدة إكسبلورر من فئة كروس أوفر وSUV، قررت الشركة الأمريكية الترويج لهذه السيارة الجديدة بطريقة خاصة جدا، وذلك بإطلاقها لرحلة حول العالم بهذه السيارة الجديدة.

وتعاونت فورد في هذه الرحلة مع ليكس ألفورد من أمريكا، وهي فتاة شابة حققت رقم قياسي عامي في 2018 بحصولها على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكونها أصغر إمرأة استطاعت زيارة جميع البلدان في العالم.

وستبدأ ليكس رحلتها الجديدة حول العالم بسيارة فورد إكسبلورر الجديدة، وذلك في وقت لاحق من عام 2023 الحالي، حيث أرادت فورد من خلال هذا التعاون تكريم ذكرى فتاة أخرى، وهي ألوها واندرويل التي أنهت أيضا جولة حول العالم بسيارة فورد موديل T في عشرينات القرن الماضي.

واستغرقت تلك الرحلة 5 سنوات تقريبا، حيث بدأتها ألوها في عام 1922، وأنهتها في عام 1927، وقطعن فيه الفتاة بسيارة فورد الكلاسيكية مسافة 380 ألف ميل تقريبا عبر أراضي 80 دولة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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