تتحول هيونداي كونا الكهربائية إلى سيارة رالي مدهشة بقوة 800 حصان



هيونداي كونا هيونداي كونا

هيونداي كونا الكهربائية ليست أول سيارة تقفز للذهن عند التفكير في سيارات الأداء والرالي، ولكن قرر فريق نيوزلندي تحويل الكروس اوفر الصغيرة إلى سيارة رالي حقيقية بمعدلات أداء مدهشة، مع استعراض السيارة ضمن مهرجان Adelaide Motorsport في أستراليا.



واستعرض بطل الرالي النيوزلندي هايدن بادون أداء السيارة المعدلة على المضمار وكشف عن بعض مواصفاتها التقنية المشوقة في الفيديو المرفق، وأبرزها تزويد السيارة بثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية 816 حصان، ما يجعلها أسرع كونا في العالم حالياً بهامش ضخم.



ويتم نقل قوة المحركات الكهربائية لجميع العجلات الأربعة عبر صناديق تروس متعددة، واحد على كل محور، وتأتي هذه النسخة حالية ببطارية مؤقتة بحجم 23 كيلوواط\س، ولكن ستحصل لاحقاً على بطارية 54 كيلوواط\س أكبر حجماً لتعزيز مدى الحركة أثناء المشاركة في سباقات الرالي.

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تعديلات ميكانيكية محورية للكروس اوفروتحظى السيارة بمركز جاذبية منخفض جداً بفضل نظامها الكهربائي الثقيل نسبياً، مع إمكانية ضبط وتغيير معدلات القوة الموزعة بين المحورين حسب الحاجة بشكل أوتوماتيكي، ولكن أشار سائق الرالي لعيب رئيسي وهو صمت وهدوء السيارة، ما يؤثر على متعة القيادة مقارنة بسيارات البنزين الصاخبة.كما حصلت كونا الكهربائية المعدلة على رفارف أعرض بفتحات تهوية جديدة، ومصدات جديدة أعمق، وشبك أمامي مفتوح، وجناح خلفي كبير نسبياً ومشتت هوائي خلفي كبير كذلك، مع رسومات خارجية جديدة توضح هوية السيارة المنتمية لعالم الحلبات والسباقات.