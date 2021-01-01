تتحول هيونداي كونا الكهربائية إلى سيارة رالي مدهشة بقوة 800 حصان

هيونداي كونا الكهربائية ليست أول سيارة تقفز للذهن عند التفكير في سيارات الأداء والرالي، ولكن قرر فريق نيوزلندي تحويل الكروس اوفر الصغيرة إلى سيارة رالي حقيقية بمعدلات أداء مدهشة، مع استعراض السيارة ضمن مهرجان Adelaide Motorsport في أستراليا.
واستعرض بطل الرالي النيوزلندي هايدن بادون أداء السيارة المعدلة على المضمار وكشف عن بعض مواصفاتها التقنية المشوقة في الفيديو المرفق، وأبرزها تزويد السيارة بثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية 816 حصان، ما يجعلها أسرع كونا في العالم حالياً بهامش ضخم.
ويتم نقل قوة المحركات الكهربائية لجميع العجلات الأربعة عبر صناديق تروس متعددة، واحد على كل محور، وتأتي هذه النسخة حالية ببطارية مؤقتة بحجم 23 كيلوواط\س، ولكن ستحصل لاحقاً على بطارية 54 كيلوواط\س أكبر حجماً لتعزيز مدى الحركة أثناء المشاركة في سباقات الرالي.
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