مواصفات هيونداي توسان2023 وأحدث العروض عليها



هيونداي توسان هيونداي توسان

يبحث الكثير من عشاق السيارات الكورية حول سيارة هيونداي توسان (بنزين + هايبرد) 2023، وهي واحدة من أفضل سيارات الكروس أوفر بالمملكة العربية السعودية.



هيونداي توسان (بنزين + هايبرد) 2023

وتتمتع سيارات هيونداي في السعوديةبشعبية وموثوقية كبيرة في السوق السعودي، حيث تقدم أسطولاً كبيراً ومتنوعاً من السيارات في جميع الفئات ما بين السيدان والإس يو في والكروس أوفر وغيرها.



هيونداي توسان (بنزين + هايبرد) 2023, المربع نت

وتُعد توسان 2023 من السيارات المتميزة التي تقدمها العلامة الكورية في فئة الكروس أوفر المدمجةوالتي استطاعت أن تحقق إقبالاً كبيراً خاصة بعد حصولها على تصميم جديد كلياً في 2021.

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وتتوفر السيارة الكورية في السوق السعودي بـ 9 فئات بتجهيزات مختلفة (هايبرد وبنزين)، لدى وكلائها المحليين شركات: المجدوعي للسيارات، والوعلان للسيارات، ومحمد يوسف ناغي للسيارات.في هذا الصدد، يستعرض لكم موقع «المربع نت» في المقال التالي مواصفات هيونداي توسان (بنزين + هايبرد) 2023، وأحدث العروض عليها خلال شهر رمضان المبارك.المظهر الخارجي لسيارة توسان 2023حصلت هيونداي توسان (بنزين + هايبرد) 2023 على تصميم خارجي عصري يجمع بين اللمسات الرياضية الجريئة واللمسات الأنيقة في آن واحد، فاستطاعت أن تخطف الأنظار بشكلها الجديد.فمنحت العلامة الكورية سيارة توسان هيكل خارجي مُضلع بفضل تلك الخطوط الحادة المتداخلة والتي عززت الملامح الجريئة للهيكل الخارجي، بالإضافة إلى ذلك تميزت بحصولها على واجهة أمامية فريدة من نوعها.فحصلت توسان 2023 على شبك أمامي كرومي أسود أو فضي حسب الفئة والذي كاد أن يحتل الواجهة الأمامية بشكل كام، فيما عزز تصميم المصابيح الأمامية النظرة الهجومية للسيارة متعددة الاستخدامات.كما جاءت المصابيح الأمامية في توسان 2023 تعمل بتقنية LED، فيما جاءت الإضاءة النهارية بتصميم جريء حيث تبدو وكأنها جزء من الشبك الأمامي.فضلاً عن ما سبق، زود الصانع الكوري سيارته بمرايا جانبية محيطية مطلية بالكروم، والتي تدعم خاصية الطي الكهربائي ومزودة بإشارات انعطاف.كما ارتكزت السيارة الكورية على جنوط من الفولاذ أو الألمنيوم مقاس 17 أو 18 أو 19 بوصة، والتي تساهم في تعزيز الطابع الرياضي للسيارة.ومن الخلف، حصلت على المزيد من المسات الأنيقة، فجاءت المصابيح مقسمة إلى 3 أقسام ومتصلة ببعضها البعض بشكل أنيق..فيما حصلت على باب خلفي كهربائي، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية، وعوارض سقف وجناح خلفي.وفيما يتعلق بأبعاد سيارة توسان 2022 في السعودية، فجاءت كالتالي: بلغ الطول 4,630 مم، فيما بلغ العرض 1,865مم، وبلغ الارتفاع 1,665 مم، و بلغ طول قاعدة العجلات 2,755 مم.مقصورة تقنية متطورةومن بين الأسباب التي قد تدفعكم لامتلاك توسان 2023 في السعودية، هو حصولها على مقصورة ذكية تجمع بين العديد من التجهيزات التي تعزز مستوى الرفاهية والراحة في السيارة.فجاءت السيارة التي تتسع لـ 5 ركاب بمقاعد مكسوة بالجلد، فيما دعمت المقاعد الأمامية ميزة التعديل الكهربائي، بالإضافة إلى ذلك تدعم المقاعد الأمامية التهوية.كذلك السيارة مزودة لنظام ذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق، والمقاعد الخلفية قابلة للطي لزيادة سعة التخزين.وحصلت على عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد، وفيما يخص الجانب الترفيهي حصلت السيارة على شاشة عرض مقاس 10.25 بوصة.بالإضافة إلى ذلك، زودت بشاشة عدادات مقاس 10.25 بوصة عالية الوضوح.ومن أبرز المزايا التي قد تجعل البعض يفضل توسان 2022 عن غيرها، هو عداد السرعة وعداد الـ RPM حيث يتغير شكلهما ولونهما عند تغيير نمط القيادة مما يمنح القائد متعة خاصة.كما زودت بميزة الإضاءة المحيطية في المقصورة لتعزيز الطابع الأنيق، ويوجد نظام تحذير ذكي ينبهك بوجود أغراض منسية في المقاعد الخلفية عند غلق السيارة.فضلاً عن ذلك، يوجد شاحن لاسلكي للجوال، ونظام تكييف هواء بتحكم مستقل، ونظام صوت من BOSE.تجهيزات سلامة وأمان عالية المستوىوبالإضافة إلى أداء السيارة المميز، والتصميم الخارجي الجريء، والتجهيزات التقنية المميزة في مقصورة توسان، زودت العلامة الكورية سيارتها بمجموعة مميزة من أنظمة السلامة والأمان.وأبرز أنظمة الأمان ومساعدة السائق في توسان جاءت كالتالي:وسائد هوائية للسائق والراكب مع وسائد وستائر جانبيةفرامل مانعة للانغلاق، مع توزيع قوة الفرامل، ومساعد الفراملنظام التحكم بالثباتنظام التحكم في الالتصاق الناشئ عن التسارعنظام قياس ضغط الإطاراتنظام تفادي الاصطدام في النقاط العمياء مع شاشة مراقبة النقطة العمياءمساعد عدم الخروج عن المسار مع نظام المحافظة على المسارنظام مانع الاصطدام الأمامي (مشاة ومركبات ودراجات)نظام تفادي الاصطدام الأماميكاميرات رؤية محيطيةحساس المقاعد الخلفيةمثبت سرعة ذكيكشافات المنحنيات الديناميكيةنظام التحكم في صعود المرتفعاتالتحكم في ثبات السرعة المتطور الذكيتجنب التصادم الأماميمراقب الرؤية المحيطةتحذير المخرج الآمن (SEW)تحذير انتباه السائقخيارات محرك متعددةمن أبرز مزايا السيارة الكورية هو أنها تأتي في السوق السعودي بـ 3 خيارات مختلفة للمحرك، وهو من العوامل التي زادت جاذبية السيارة الكورية.وجاءت الخيارات كالتالي:الخيار الأول لمحرك مكون من 4 أسطوانات، وسعته 2.0 لتر، بنظام حقن متعدد النقاط، والذي يولد قوة 156 حصان، وعزم 192 نيوتن متر، والذي يأتي متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات.والخيار الثاني لمحرك مكون من 4 أسطوانات، تيربو سعة 1.6 لتر، بنظام الحقن المباشر، والذي يولد قوة 180 حصان، وعزم 265 نيوتن متر، ويأتي متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج بـ7 سرعات.والمحرك الثالث مكون من 4 أسطوانات، وسعته 2.5 لتر، بنظام حقن متعدد النقاط، بقوة 190 حصان، وعزم 242 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات.بالإضافة إلى ما سبق، يمكنك ضبط مجموعة نقل الحركة لتلائم ظروف الطريق والطقس الصعبة والتي تشمل إعدادات: SNOW (الثلج) وMUD (الطين) وSAND (الرمل).