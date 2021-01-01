فوائد الزعفران للبشرة

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الزعفران

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة جفاف البشرة في رمضان، وذلك بسبب الصيام وعدم تناول القدر الكافي من الماء على مدار اليوم، ويعد الزعفران الحل الأمثل لعلاج مشاكل البشرة في رمضان.

وفي هذا السياق نقدم أبرز فوائد الزعفران للبشرة، وذلك بحسب موقع هيلث لاين الطبي:

غني بمضادات الأكسدة بما في ذلك فيتامين ج الذي يحسن مظهر بشرتك ويمنحها النضارة والإشراق.

حماية أنسجة البشرة وخلاياها من الأشعة فوق البنفسجية.

يحتوي فيتامينات هامة تقاوم التصبغات والبقع الداكنة على البشرة وتفتحها.

يسهم في علاج وتحسين مظهر البشرة المصابة بالبثور وحب الشباب، بسبب احتوائه على خواص مضادة للبكتيريا والالتهابات.

يسرع أيضاً تعافي البشرة من ندوب حب الشباب والجروح ومشاكل الجلد المتنوعة.
يحتوي على مواد تجدد الخلايا الجلدية بالتالي له دور كبير في علاج الحروق التي تصيب الجلد وحروق الشمس.

يمكنه إصلاح التلف الذي تسببه العوامل البيئية الخارجية، حيث يحوي عدة معادن هامة بالإضافة إلى الكاروتينات التي تسهم في صحة خلايا الجلد، وإصلاح ما تفسده أشعة الشمس.

يسمح للبشرة بالتنفس من خلال زيادة تدفق الدم إليها، فيعطي بشرتك إشراقة جميلة.

تهدئة تهيج البشرة وتخفيف حدة الاحمرار والحساسية الجلدية.

مقاومة علامات الشيخوخة والتقدم في السن.

تعزيز رطوبة البشرة وحمايتها من الجفاف.

يحارب الهالات السوداء بسبب احتوائه على حمض اللينوليك الذي يقلل إنتاج صباغ الميلانين.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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