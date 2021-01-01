ينهي الذكاء الاصطناعي خدمة 300 مليون وظيفة حول العالم.. هل عملك في خطر؟



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

مع اكتساب الذكاء الاصطناعي شعبية على مستوى العالم، فإن أحد الأسئلة التي تطرأ مرارًا وتكرارًا هو ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيتولى الوظائف من البشر. تقرير جديد صادر عن بنك الاستثمار Goldman Sachs لديه الجواب، وهذه ليست أخبار جيدة.



يقول التقرير، وفقًا لـ BBC، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل حوالي 300 مليون وظيفة بدوام كامل. فهل وظيفتك في خطر؟



وفقًا للتقرير، ما يقرب من ثلثي العمل في الولايات المتحدة وأوروبا يخاطر بدرجة ما من الأتمتة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي أيضًا إلى ازدهار الإنتاجية، مع زيادة بنسبة 7 في المائة في إجمالي القيمة السنوية للسلع والخدمات المنتجة عالميًا على مدى 10 سنوات.

قد يعجبك أيضا...

ويستشهد التقرير أيضًا بالبحث الذي يقول أن حوالي 60 في المائة من العمال اليوم يعملون في عمل لم يكن موجودًا في عام 1940.نقلاً عن بحث آخر، يشير التقرير إلى حقيقة أن التقدم التكنولوجي منذ عام 1980 قد أزاح «العمال بشكل أسرع مما أوجد الوظائف»، حسب بي بي سي. وخلص التقرير إلى أن هذا قد يعني أنه مع تقدم الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، يمكن أن يقلل الوظائف على المدى القصير.يواصل بنك Goldman Sachs القول إن قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء محتوى مثل الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنصوص والنماذج ثلاثية الأبعاد التي لا يمكن تمييزها عن العمل البشري هي «تقدم كبير»، وسيكون لها تأثير على الوظائف في كل مكان.وفقًا للتقرير، سيشهد القطاعان الإداري والقانوني أقصى تأثير مع 46 في المائة من الوظائف الإدارية و44 في المائة من الوظائف القانونية التي تخاطر باستبدالها بالذكاء الاصطناعي.وتعتبر المهن التي تتطلب كثافة بدنية منخفضة المخاطر، حيث يواجه البناء تهديدًا بنسبة 6 في المائة بينما تبحث الصيانة في 4 في المائة من الاستبدال المحتمل. وتقول كذلك إن جميع المهن تقريبًا ستتأثر إلى حد ما على الأقل.