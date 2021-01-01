نيزك ضخم من يقترب الأرض.. قادر على تدمير الحضارة البشرية

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف تقرير علمي جديد، عن اقتراب موعد سقوط نيزك ضخم يقترب من الأرض قادر على تدمير الحضارة البشرية، وذلك بعد حسابات علمية دقيقة.

تحدث التقرير العلمي، عن "الصدام" الذي قد يتسبب بموت البشرية نتيجة ضربة من الفضاء الخارجي، والتي تعد أحد أشهر سيناريوهات يوم القيامة.

وقال رئيس قسم علم الكواكب النووية في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيجور ميتروفانوف، إنه في المستقبل سيكون هناك بالتأكيد اصطدام مع كويكبات كبيرة لن تنجو حضارة الأرض منها.

وأضاف ميتروفانوف: "انقرضت الديناصورات منذ 66.5 مليون سنة على الأرجح بسبب نيزك، ومن المرجح أن يتكرر حدث مماثل خلال المئة مليون عام المقبلة".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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