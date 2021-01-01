دراسة توضح : 80% من الوظائف في الولايات المتحدة قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تؤثر أنظمة الذكاء الاصطناعي الشبيهة بـCHATGPT على 80 في المائة من الوظائف في الولايات المتحدة، والمستشارين الماليين والوسطاء وشركات التأمين ومعالجي البيانات على رأس القائمة.

جاء التحذير من دراسة رسمية أجرتها شركة OpenAI صناع ChatGPT وجامعة بنسلفانيا .

وجد الفريق أنه يمكن إكمال حوالي 15 بالمائة من جميع مهام العمال بشكل أسرع بواسطة الذكاء الاصطناعي وبنفس مستوى الجودة.

يقع معظم وظائف علماء الرياضيات والمحاسبين والكتاب، والمهن التي تدر ما لا يقل عن 80000 دولار سنويًا.

أحدثت المخاوف من البرامج للوظائف البشرية موجات في جميع أنحاء العالم مؤخرًا بعد إطلاق ChatGPT في نوفمبر وقدرتها على أداء المهام المهنية بشكل مخيف مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني والسير الذاتية.

حللت الدراسة 1016 مهنة و 19265 مهمة وحصلت على بيانات العمالة والأجور من سلسلة العمالة المهنية لعامي 2020 و 2021 التي قدمها مكتب إحصاءات العمل.

قام الفريق بعد ذلك بتحليل البيانات مع قدرات الذكاء الاصطناعي لمعرفة المواضع التي يمكن أن تعمل بشكل أكثر سلاسة عند القيام بها بواسطة التكنولوجيا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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