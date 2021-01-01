يتعرض هيكل عظمي نادر من طراز T-Rex للمطرقة في سويسرا

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بعد ملايين السنين من سيطرة الديناصورات على الأرض ، عُرض الهيكل العظمي للديناصور العملاق في سويسرا يوم الأربعاء قبل طرحه في المزاد الشهر المقبل.



من المتوقع أن يجلب آكل اللحوم العملاق ، المسمى TRX-293 Trinity ، ما بين 5 ملايين (5.43 مليون دولار) و 8 ملايين فرنك سويسري (8.70 مليون دولار) عند طرحه للبيع في زيورخ في 18 أبريل.



يبلغ ارتفاعه 3.9 مترًا (12.8 قدمًا) وطوله 11.6 مترًا (38.1 قدمًا) ، وهو ثالث هيكل عظمي من طراز T-Rex يُعرض في المزاد ، والأول في أوروبا.

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قال سيريل كولر ، صاحب دار المزاد التي تجري عملية البيع: "اسم هذا الهيكل العظمي هو" ترينيتي "، لأنه بني من ثلاثة أفراد وجميعهم عُثر عليهم في الولايات المتحدة".بقية الاسم مشتق من 293 عظمة في هيكلها العظمي.اعتقد كولر أن فردًا خاصًا سيكون هو المشتري المحتمل ، على الرغم من أنه كان متأكدًا من أن الجمهور سيستمر في رؤيته في المستقبل.قال هانز جاكوب سيبر ، عالم الحفريات في متحف آثال للديناصورات في سويسرا ، إن اكتشافات أحافير T-Rex نادرة للغاية."إنه ليس فريق عمل أو نسخة ، إنه الأصل. وقال سيبر لرويترز "هناك عدد قليل جدا ، قليل جدا". "في الواقع ، حتى عام 1970 أو 1980 تقريبًا ، كان هناك أقل من دزينة من التيرانوصور ، وكان معظمهم موجودًا بالفعل في متاحف الولايات المتحدة."توجد جميع أنواع T-Rexes المتحجرة الأخرى تقريبًا في المتاحف ، مما يعني اهتمامًا كبيرًا عندما يتم عرض هيكل عظمي للبيع.تم اكتشاف اثنين آخرين من T-Rexes في أمريكا الشمالية - يسمى Sue و Stan - حققوا 8.4 مليون دولار و 31.8 مليون دولار على التوالي عندما تم بيعهما في 1997 و 2020.