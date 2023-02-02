

أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 30 مارس 2023 حالة ارتفاع فى السوق المحلية نظراً لزيادة القوة الشرائية خلال شهر رمضان المبارك.



وقد سجل كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم 70 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات بـ 77 جنيها للكيلو الواحد حسب المنطقة.



بينما تراوحت أسعار كيلو الفراخ الحمراء (الساسو) في المزارع بحوالي 95 جنيها للكيلو ويصل إلى المستهلك بسعر 104 جنيهاً.

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وسجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 100 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 105 جنيهاً للكيلو حسب المنطقة.ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء فى مصر يرجع لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 70% من المواد الخام التى تستخدم فى صناعة الاعلاف فى حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات.وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.4 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% لافتا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه.