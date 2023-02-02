البورصة : ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات نهاية الأسبوع

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع.
وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 16641 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2849 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4304 نقطة.
وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2841 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 19879 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 6826 نقطة.
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