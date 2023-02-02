البورصة : ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات نهاية الأسبوع

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ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع.



وارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 16641 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2849 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 4304 نقطة.



وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2841 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 19879 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 6826 نقطة.

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وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.