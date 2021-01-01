يعثر «استرالي» على صخرة ضخمة مليئة بالذهب في حقول فيكتوريا

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عثر أسترالي مزود بجهاز للكشف عن المعادن على كنز كبير، إذ وجد صخرة بحجم 4.6 كيلوغرام تحتوي على ذهب بقيمة 240 ألف دولار أسترالي.



وجد الرجل، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، الصخرة في حقول الذهب في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي البلاد - والتي كانت محور اندفاع أستراليا نحو الذهب في القرن التاسع عشر، بحسب بي بي سي.



وقال دارين كامب، تاجر الذهب الذي قيم العينة واشتراها، « إنها أكبر كمية شاهدها في حياته المهنية التي استمرت 43 عامًا، لقد دُهشت تماما،إنه اكتشاف يحدث مرة واحدة في العمر».

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لم يفكر كامب كثيرًا في الأمر، عندما دخل رجل يرتدي حقيبة ظهر كبيرة إلى متجره في مدينة جيلونج، على بُعد حوالي ساعة جنوب غرب مدينة ملبورن، يقول كامب إن الناس عادة ما يأتون بذهب زائف أو صخور أخرى تشبه الذهب.وأضاف: "لكنه سحب هذه الصخرة من حقيبته وألقى بها في يدي قائلا: هل تعتقد أن فيها ما يعادل 10 آلاف دولار أسترالي؟"وتابع: «نظرت إليه وقلت: جرِّب 100 ألف دولار أسترالي". ثم مضى الرجل في إخباره بأن الصخرة التي في يد كامب لم تكن سوى نصف الاكتشاف».احتوت الصخرة التي يبلغ وزنها 4.6 كيلوغرام على 83 أوقية أي حوالي 2.6 كيلوغرام من الذهب، وبعد تقييمها، اشتراها كامب منه.يقول كامب، إن الرجل المحظوظ يتطلع إلى إنفاق الأموال غير المتوقعة على عائلته: «قال لي: يا إلهي.. زوجتي ستكون سعيدة».ورغم أن مثل هذه الاكتشافات نادرة، تشير تقديرات إلى أن أستراليا لديها أكبر احتياطيات من الذهب في العالم، وقد تم العثور على العديد من أكبر قِطع الذهب في العالم في أستراليا.