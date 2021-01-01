القبض علي .. أخطر تاجرة عملات مزورة في البدرشين



عملات مزورة عملات مزورة

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة البدرشين في القبض على ربة منزل تحمل عملات مزورة وتقوم بشراء مستلزماتها من محلات كائنة بدائرة القسم.



معلومات أمنية

البداية عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم البدرشين من أحد العاملين بمحل تجاري بميدان أم خنان عن تجول إحدى السيدات بالمنطقة وقيامها بشراء بعض المستلزمات مقابل عملات ورقية مزورة.



على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وبالفحص، تبيّن أن وراء تلك الوقائع المدعوة «سعاد.ه.ط»، 40 سنة، ربة منزل ومقيمة الحوامدية، وتم إعداد كمين لها حال قيامها بتقديم عملة نقدية فئة المائتان جنيه مزورة، وذلك أثناء قيامها بشراء بعض المستلزمات.

قد يعجبك أيضا...

وضبط بحوزتها مبلغ مالى 80 ورقة فئة 50 جنيها مزورين، ومبلغ مالى آخر سليم، فتم اقتيادها للقسم وبمواجهتها أقرت بحيازة العملات المزورة بقصد تبديلها بأموال سليمة، وأكدت أن العملات السليمة المضبوطة من متحصلات تبديل العملات المقلدة.وبسؤالها عن مصدر هذه العملات، أضافت باعتيادها شراء المبالغ المقلدة من أحد الاشخاص بمحافظة الإسكندرية.حُرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.