فيديو l الشيخ أحمد الطلحي .. يوضح كيف تطهر نفسك من السيئات؟



الشيخ أحمد الطلحي الشيخ أحمد الطلحي

كيف تطهر نفسك من السيئات؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، قائلاً: الإنسان في هذه الدنيا لا يحيا وحده فقط، بل يحيا مع عوالم الله تعالى، هذه العوالم تتأثر به، بل وبعضها يشهد له وعليه، لافتا إلى أن الأرض تشهد بكل عمل الإنسان عليها من خير أو شر، كما قال الله: "يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا*بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَها".



كيف تطهر نفسك من السيئات؟

وتابع الطلحي، خلال حلقة برنامج "يومك فى رمضان"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، أنه لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد قال لهم النبي ?: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. أي: ألزموا دياركم الحالية، فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه مسلم.



ونوه الداعية الإسلامي، إلى أن العلماء استحبوا للمسلم أن ينوع أماكن عبادته لتشهد له عند الله تعالى، مضيفا: "وعلى هذه الأرض أشجار وأحجار تشهد كذلك كما روى البخاري رحمه الله عن أبي سعيد، قال لعبد الرحمن بن صعصعة: "إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت في الصلاة فارفع بالنداء، أي بصوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي رواية: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة".

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وأشار الطلحي، إلى أن من عصى الله تعالى في موضع من الأرض فليطعه في نفس الموضع حتى يشهد له بالحسنات، كما سيشهد له بالسيئات، وقد قال الله: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ