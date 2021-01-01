رمضان عبد المعز يكشف عن جزاء المستغفرين في الدنيا

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صورة الخبر: رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن المتاع الحسن يتمثل في سعة الرزق ورغد العيش والعافية.

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج “لعلهم يفقهون” المُذاع على قناة «DMC»: “إن الله يكافئ المستغفرين بالمتاع الحسن إلى أجل مسمى”، موضحا: "في واحد يبقى معه فلوس كثيرة جدًا من الأرض إلى السماء لكن مش مستريح، وباله مشغول وعنده مشاكل في عمله بالرغم من إنه عنده فلوس".

وأكمل: “أول حاجة في المتاع الحسن إن ربنا يوسع رزقك، تلاقي صحابك وجيرانك وأهلك يحبونك ويحترمونك”.

وأشار إلى أن "رغد العيش يعني أن الحياة تكون أحلى وأسهل بكثير، بتروح شغلك لا تقف في إشارة ساعتين الدنيا بتكون ماشية، أو لو مسافر تجد السفرية سهلة".

المصدر: DMC

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