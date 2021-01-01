علاج طبيعى القاهرة تحدد موعد الامتحانات النهائية لطلاب الدراسات العليا

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أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن موعد الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور ابريل للعام الدراسى 2022-2023 .



وقالت الدكتورة أمل يوسف، الامتحانات النهائية لمرحلة الدراسات العليا دور إبريل لبرامج الدبلوم تبدأ يوم الأحد 2 من أبريل القادم، حضوريا بالكلية، مؤكده على أن الامتحانات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا.



جامعة القاهرة

على الجانب الأخر، نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لقاء تثقيفي بعنوان "بناء الثقة بالنفس لمواجهة تحديات العصر"، حاضر فيها الدكتورة منال حلمي قوره الكوتش المعتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج ICF، وذلك بحضور الدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة.

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ويأتي هذا اللقاء، في إطار الموسم الثقافي للجامعة والذي يقوم بدور تنويري للطلاب من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات الفكرية والحوارات الجادة معهم بهدف رفع مستوي الوعي الوطني والثقافي لديهم، وتحصينهم من الفكر المتشدد والمتطرف، إلى جانب رفع قدرتهم على الحوار الموضوعي.وتعرف الطلاب خلال اللقاء، على المفاهيم المختلفة للتقدير الذاتي والثقة بالنفس، وإدراك التحديات المختلفة التي توجه الشباب، والثقة بالنفس لدى الأطفال، ودائرة الثقة بالنفس وكيفية تفعيلها، وكيف تحمينا الثقة بالذات، وكيفية تحسين التقدير الذاتي، والخطوات الفعالة لرفع الثقة بالنفس.