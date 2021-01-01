المدارس الثانوية للطلاب : حدِّثوا التابلت قبل الامتحانات

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أعلنت المدارس الثانوية تنبيها عاجلا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن أجهزة التابلت التي سيؤدون عليها امتحانات نهاية العام .



حيث قالت المدارس الثانوية في تنبيهاتها المعلنة للطلاب : على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، توصيل اجهزة التابلت بالانترنت قبل امتحانات نهاية العام وذلك لعمل تحديث لبرامج التابلت



تنبيه عاجل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

كما شددت المدارس الثانوية على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، بضرورة تحديث برنامج “نوكس” الموجود على التابلت ، ليصبح اخر اصدار للنوكس هو Last Update Knox (2.5.6.08) .

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وحذرت المدارس الثانوية من أنه في حالة الاعتماد على اصدار رقم (2.5.6.07 ) من برنامج نوكس ، سوف تقابل بعض اجهزة التابلت مشكلة خاصة في G10 والربط مع شبكة schoolوأعلنت المدارس الثانوية ، أنه نتيجة لتحديث برامج التابلت ، سيظهر تطبيق جديد (Anyconnect )، وخاصة علي اجهزة الصف الأول الثانوي ، وهو تطبيق قوي يوفر شبكة آمنة للتصفح علي الإنترنت بشكل أمن.وكانت قد استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عقد الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني ورقياً.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا لن يؤثر على عقد امتحانات نهاية العام لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي إلكترونيا .وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن امتحانات نهاية العام لـ الصفين الاول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيا للطلاب الذين تسلموا التابلت والمدارس المتصلة بالانترنت، بينما ستعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت وللمدارس الغير متصلة بالانترنت.