لعزومات رمضان .. نصائح هامة لربات البيوت لتوفير الجهد



عزومات رمضان عزومات رمضان

تكثر خلال شهر رمضان العزومات بين الأهل والأقارب والأصدقاء، وتعاني ربات البيوت من تعب تحضير العزومات خلال شهر رمضان المبارك، وبخاصة إذا كان عدد الضيوف كبير وكميات الطعام الكثيرة.



ولتوفير العناء على ربات البيوت، سوف نستعرض بعض النصائح التي تساعدك على توفير الوقت والجهد أثناء صيامك فقط كل ما عليكي هو مواصلة القراءة.



نصائح هامة لتوفير الوقت والجهد

وتتمثل النصائح الخاصة بتوفير الوقت والجهد في:

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1) تجهيز أساسيات الطعام قبل العزومات بيومفيمكنك تجهيز أساسيات الطعام قبل وقت طويل وليكن يوم أو ليلة، وهذا سيوفر عليكي وقت طويل وجهد كبير، إلى جانب هذا تجهيز أساسيات الطعام مثل:- تقشير الثوم.- عمل صلصة الطماطم.- سلق اللحم أو الدجاج كل هذه الأشياء تأخذ وقت وجهد يمكنك الآن تجهيزها ووضعها في الثلاجة وفي اليوم التالي ستلاحظين أن الطعام انتهى في وقت أقل من أي يوم مضى.2) طلب المساعدةيمكنك أن تطلبي المساعدة من الضيوف من الأهل والاقارب والأصدقاء أيا كان من هم، الأمر سهل للغاية اطلبي من الفتيات والسيدات مساعدتك في تحضير الطعام كنوع من الحب والونس معك في المطبخ.3) لا تقومي بعمل الحلوياتعندما يكون لديك عزومة في أيام رمضان يمكنك شراء الحلويات من محل الحلويات وهذا لكي يكون لديكي الوقت لتكوني مع ضيوفك وقت أطول.4) الطعام الفائض للتخزينقومي بوضع الطعام الفائض من العزومة في علب ثلاجة صغيرة وضعيها في الثلاجة أو الفريزر، يمكنك اللجوء إليها في يوم آخر سوف تنقذ يومك إذا لم يكن بإمكانك طهي طعام لهذا اليوم.