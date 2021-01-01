أبرز فوائد مشروب الرومان في شهر رمضان



مشروب الرومان مشروب الرومان

تمتلىء الفاكهة بالعديد من الفوائد الصحية، فهى مزيجا من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ومن أبرز الفاكهة التي تتميز بكل هذا معا هو الرمان نظرا لإحتوائه على الكثير من المضادات الأكسدة التي تساعد في التقليل من الالتهابات، وخفض ضغط الدم، بالإضافة إلى تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، لذلك يعد الرمان مشروب مثالي في رمضان.



ويقدم «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز الفوائد لمشروب الرومان عند تناوله في شهر رمضان من خلال التقرير التالي:



فوائد مشروب الرمان في رمضان

1- الترطيب

يحافظ الماء في الرومان على ترطيب الجسم والمحافظة على صحة الكلى والتحكم في الوزن، فالحفاظ على رطوبة الجسم يساعد في تحسين النوم والحالة المزاجية، فالجفاف يؤدي إلى التقدم في السن بشكل أسرع، بالإضافة إلى زيادة خطر الوفاة بسبب الأمراض المزمنة، فوجود مشروبات مرطبة وغنية بالعناصر الغذائية مثل الرومان يكون مفيدا لصحة جسدك.

قد يعجبك أيضا...

2- مفيد لمرضى السكري من النوع 2يفيد مشروب الرمان مرضى السكري من النوع 2، والجمع بين عصير الرمان والتمارين الهوائية يقلل من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2 لدى الرجال المصابين بالسكري، ويفضل استخدام العصير بدون سكر وخالي من أيه إضافات.3- يحسن صحة القلبيحسن عصير الرمان من ضغط الدم، فارتفاع ضغط الدم يمكن أن يساهم في حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب مثل زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية.4- يقلل من خطر الإصابة بالسرطانيشمل عصير الرمان على أحد مضادات الأكسدة المسماة بالأنثوسيانين، حيث يرتبط استهلاك هذه المادة المضادة للأكسدة بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، فلديها قدرة على قتل الخلايا السرطانية، فتأثيرتها ضد السرطان لها علاقة بخصائصها المضادة للالتهابا والأورام.5- يحسن الذاكرةقد يساعد شرب كوبا من عصير الرمان في إبطاء التدهور في الذاكرة البصرية لدى كبار السن.6- تقليل الالتهاب المزمنقد يساعد شرب عصير الرمان في مكافحة الالتهاب المزمن بفضل مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول، فتعمل مضادات الأكسدة مع بروتينات معينة تشارك في إشارات الخلايا لمحاربة الالتهاب، و يمكن أن تكون في النهاية وقائية ضد بعض الأمراض المزمنة.