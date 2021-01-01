تعرف علي فوائد وأضرار تناول المخللات



تناول المخللات تناول المخللات

تعتبر المخللات، ضمن الأطعمة التي قد تتسبب في الإصابة بأضرار صحية متعددة، إلا أن تناولها قد يعود على الجسم بمجموعة من الفوائد الصحية أيضا، فما هى؟



وتستعرض « الأسبوع» الفوائد الصحية المحتملة لتناول المخللات التي جاءت كالتالي:



الفوائد الصحية لتناول المخللات

1- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

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تعد المخللات ضمن الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين، والذي يرتبط بانخفاض خطر التعرض للإصابة بأشكال معينة من أمراض القلب، كما يرتبط تناول الأطعمة الغنية بالكاروتينات بشكل عام، ومن ضمنها البيتا كاروتين، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، والحفاظ على صحة القلب في حالة جيدة.2- يساعد على إنقاص الوزنتحتوي أنواع معينة من المخللات، وعلى رأسها مخلل الخيار، على نسب منخفضة من السعرات الحرارية، إلى جانب محتواها المائي العالي، وعليه، فإن تناولها يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل الرغبة في استهلاك المزيد من الأطعمة، وبالتالي إنقاص وزن الجسم.كما تحتوي المخللات أيضًا على الخل، والذي يرتبط أيضًا بانخفاض الشهية، حيث قد يبطئ الخل معدل امتصاص الجهاز الهضمي للكربوهيدرات، ويمكن أن يساعد ذلك أيضًا في تقليل ارتفاعات الأنسولين، والحفاظ على استقرار مستويات الطاقة في الجسم، وأيضًا تقليل انخفاض الأنسولين الذي يسبب الشعور بالجوع.مخلل الخيار3- تحسين مستوى الإدراكتلعب مضادات الأكسدة الموجودة في المخللات دور كبير في الحفاظ على صحة الجسم، حيث أظهرت الدراسات أن تناول الأطعمة التي تحتوي على بيتا كاروتين بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تحسين مستوى الإدراك لدى الأشخاص فوق سن 65.كما وجدت الدراسات نفسها أن تناول وجبات تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة يمكن أن يكون أكثر فعالية من مجرد تناول مكملات مضادات الأكسدة، وعليه، تعتبر المخللات مصدرًا ممتازًا للأشخاص الذين يتطلعون إلى الحصول على المزيد من مضادات الأكسدة بشكل طبيعي.الأضرار الصحية للمخللاتلافتا إلي أن المخللات قد تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، ويجب استشارة الطبيب قبل زيادة كمية المخللات التي يتم تناولها، تجنبًا للتعرض للأضرار التالية:- ارتفاع معدل ضغط الدم.- إجهاد الكبد والكلى، بسبب محتواها العالي من الصوديوم.- زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.- زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.