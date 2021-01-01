مفاجأة .. زيدان مرشح لتدريب المنتخب السعودي



زيدان زيدان

كشفت تقارير صحفية عالمية اليوم، أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، مرشح بقوة لتولي تدريب منتخب السعودية.



الاتحاد السعودي أعلن، مساء أمس الثلاثاء، عن رحيل مدرب الأخضر السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد.



وذكرت التقارير الصحفية أن الاتحاد السعودي وضع زين الدين زيدان، والذي يبتعد عن التدريب في السنوات الأخيرة، كأحد أقوى المرشحين لخلافة هيرفي رينارد في تدريب الأخضر.

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وكان منتخب السعودية تعرض للخسارة من نظيره البوليفي وديا مساء اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لتكون المواجهة الأخيرة للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع الأخضر السعودي.وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي مساء أمس الثلاثاء: "وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، برغبته عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك تمت تسوية الاجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد.وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".ووفقا للقناة الإخبارية السعودية فإن رينارد فسخ عقده مع المنتخب السعودي، من أجل تدريب منتخب فرنسا للسيدات.وتشير القناة الإخبارية إلى أن هيرفي رينارد دفع الشرط الجزائي الذي يربطه بالمنتخب السعودي.